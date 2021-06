Actualmente pesa 60 kilos, un número muy adecuado para su edad y estatura. “En la parte deportiva he logrado mucho. Antes por ejemplo no corría ni 100 metros y ya me estaba ahogando, ahora corro hasta con chaleco de peso. Me faltaba mucho el aire para hacer los ejercicios y ya no, además la fuerza ha mejorado mucho porque al principio no me aguantaba ni la barra sola y ahora le pongo pesos que jamás me imaginé mover”, aseveró.