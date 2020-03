“Tengo personajes originales, de la política, artistas… pero no tenía a nadie del deporte, entonces me puse a escuchar a algunas, entre ellas a Gloriana, y pensé que no la podía imitar porque tiene una forma muy particular de hablar y no le llegaba. Edson (Picado, su novio también imitador) me decía que tenía el tono en mi voz y que sí la podía lograr”, comentó González.