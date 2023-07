Pedro Capmany: ‘Esperar un hijo me trae muchos recuerdos de mi papá'

El músico Pedro Capmany asegura que su vida ha estado llena de felicidades. Vivir del arte, por ejemplo, es algo que hace que sus días sean plenos y luminosos.

Aún así, cuenta que ninguna experiencia previa es comparable con la noticia que compartió esta semana: será padre por primera vez.

“Me siento sumamente feliz, emocionado, agradecido. De verdad que todo esto me ha puesto en contacto con muchos recuerdos que tuve con mi papá y también con momentos que no tuve”, cuenta en conversación con Viva refiriéndose a su padre, el recordado roquero José Capmany, líder de la banda Café con Leche y quien falleció en el 2001.

“Entonces esta noticia me llena mucho. Me ilusiona traer al mundo a un Capmany más”, agregó.

Pedro Capmany asegura que la ilusión de ser papá es un sentimiento superlativo en su vida y que no se compara con ninguna emoción que haya tenido antes. Foto: Instagram.

El artista, de 35 años, también reveló que, junto a la periodista Anniel Céspedes, espera a un niño. “Aún no tiene nombre, pero ya sabemos que es hombre. Me hace muy feliz poder de alguna forma perpetuar el camino de este apellido y me siento tan emocionado de este regalo que me dio mi novia: es el regalo más lindo que me han dado en mi vida. Es una bendición”, contó.

El pasado 21 de julio, Capmany compartió una serie de fotografías en las que aparece abrazando el vientre de su pareja.

“¡Voy a ser papá! La vida no deja de darme regalos y bendiciones. Primero puso en mi camino a Anniel, una mujer maravillosa, y ahora nos bendice con esta noticia: viene el primer nieto de doña María y don José″, escribió al lado de una fotografía en la que aparecen él, su novia y Oreo, la mascota de ambos.

Anniel Céspedes y Pedro Capmany escribieron en redes que su familia ahora es de cuatro, pues también toman en cuenta a su perrito Oreo. Foto: Instagram.

Con esta noticia, Pedro Capmany se convierte en otra de las figuras costarricenses en estar a la espera de un hijo. otras personalidades como la chef Sophia Rodríguez, la periodista Michelle Naranjo, la modelo Nicole Carboni y la presentadora Lussania Víquez recibirán a sus bebés muy pronto.