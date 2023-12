Paris Hilton revela el motivo detrás de su elección por la gestación subrogada

La socialité estadounidense Paris Hilton reveló una de las razones que la llevaron a optar por la gestión subrogada en el nacimiento de sus dos hijos con su esposo, Carter Reum.

Durante una reciente entrevista con el medio Romper, Paris explicó que la elección de una madre sustituta se debió a que aún experimenta “mucho trastorno de estrés postraumático por lo que pasó” en la escuela Provo Canyon de Utah, Estados Unidos, destinada a jóvenes con problemas.

“Si estoy en el consultorio de un médico, me ponen una inyección, cualquier cosa, literalmente tendré un ataque de pánico y no puedo respirar. Sabía que eso no sería saludable para mí ni para el bebé, ya que crecía dentro de alguien que tiene tanta ansiedad”, expresó Paris en una entrevista publicada el 5 de diciembre.

En 2020, la socialité denunció haber sufrido abusos físicos, sexuales y emocionales durante su casi año de estancia en la escuela, alegando que los presuntos abusos incluían exámenes ginecológicos no consensuados en los que fue retenida contra su voluntad.

Por su parte, la institución previamente admitió que “no aprueba ni promueve ninguna forma de abuso”, y que no pueden hacer comentarios sobre “operaciones anteriores de experiencia estudiantil”, según informes de Page Six.

La estrella de la serie de televisión Simple Life ya había mencionado su temor al embarazo durante una entrevista con Glamour UK, confesando que “la muerte” y el “parto” eran las dos cosas que la aterrorizaban más en el mundo, afirmó el medio anteriormente mencionado.

“Estoy tan asustada”, compartió en ese momento. “Volviendo a Provo de estar en el consultorio de un médico, todo eso, las inyecciones, las vías intravenosas que me pusieron”.

Además, Hilton también señaló a Romper que habría sido prácticamente imposible manejar su agitada agenda laboral junto con los efectos secundarios del embarazo.

“Mi agenda está fuera de control”, afirmó, señalando que sus días suelen planificarse con un año de antelación. Y agregó: “Nunca habría sido el momento adecuado para hacerlo porque literalmente no hay tiempo para hacer nada en mi vida”.

Además de su rol como madre, Hilton, quien dio la bienvenida en secreto a sus dos hijos este año, desempeña diversos roles. A sus 42 años, es el rostro de Hilton Hotels, la fundadora de la empresa de medios 11:11, la conductora del podcast I am Paris, la estrella del reality Paris in Love de la plataforma de streaming Peacock, la propietaria de una línea de utensilios de cocina, DJ y también aspira a ser una estrella del pop con planes de lanzar nueva música en 2024.

Aunque Hilton aún no tomó licencia de maternidad desde que dio la bienvenida a su hijo Phoenix en enero y a su hija London en noviembre, admite que comenzó a reducir un poco la velocidad desde la llegada de su segundo bebé.

A pesar del largo y difícil camino hacia la maternidad, la socialité siente que su “vida finalmente está completa”.

