Paris Hilton lanzará sus memorias ‘Paris: The Memoir’ con revelaciones de su vida íntima

Paris Hilton se prepara para el lanzamiento de sus memorias Paris: The Memoir, que se estrena el 2 de marzo, donde revelará más sobre su adolescencia y sus experiencias, siendo la heredera más famosa y polémica de inicios de los 2000.

En el 2020 ya había comentado situaciones que vivió en el documental This Is Paris, pero en el libro profundizará en varios aspectos de su vida, como el impacto que tuvo en su sexualidad, la publicación de su video íntimo en el 2004 y el abuso del que fue víctima en el internado Provo Canyon.

Hilton confesó en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar que, durante su adolescencia, creyó que era asexual, pese a que el mundo del espectáculo la consideraba un símbolo sexual.

Paris Hilton revela que fue abusada sexualmente

“Cualquier cosa sexual me aterrorizaba (...). Me consideraba la ‘bandida de los besos’, porque solo me gustaba besar. Muchas de mis relaciones no funcionaron por eso”, expresó Paris para la revista.

Desde su perspectiva, las experiencias traumáticas que vivió pudieron ser la causa de su rechazo a la intimidad. Pero, la heredera también reveló que eso cambió cuando conoció al empresario Carter Reum, en el 2019, con quien encontró una confianza que no había sentido antes.

“Con Carter finalmente cambié. Disfruto de poder conectarme con mi esposo. Él no es famoso. Es inteligente, viene de una buena familia. Es una buena persona”, indicó. “Era lo opuesto a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba hombres”.

Después de sus fallidas y públicas relaciones, la empresaria agradeció encontrar en el empresario el hombre que esperaba y con quien pudo redescubrirse. “Es alguien en quien puedo confiar y con quien puedo construir una vida real”, aseguró.

Paris Hilton aseguró que su esposo, Carter Reum, es inteligente y viene de una buena familia. (Tomada de Twitter)

Paris Hilton en su faceta de mamá Copiado!

Phoenix Barron Hilton Reum es el nombre del primogénito de la pareja, como anunció Paris a través de sus redes sociales. El nacimiento fue anunciado de la misma manera en enero del 2023 con una tierna foto sosteniendo la mano del pequeño.

Por eso, en la misma entrevista, la celebridad aseguró que ese es su foco hoy a los 42 años. “Es una buena sensación ser real, no sentirse como un personaje de dibujos animados todo el tiempo. Es una sensación muy buena”, agregó.

La multimillonaria empresaria expuso en el pasado sus problemas de fertilidad, por lo que recurrió a un vientre de alquiler para ser madre. Según reveló al medio, cuando llegó el momento del parto, fue al hospital disfrazada para poder conocerlo, con una peluca, un abrigo con capucha y hasta usó un nombre falso en el registro para no ser reconocida.

Paris Hilton anuncia nacimiento de su primer bebé

Paris Hilton anunció el nacimiento de su hijo en enero del 2023 con una tierna foto. (Tomada de Instagram)

