Paris Hilton defiende a su bebé de comentarios ‘crueles’

La actriz y empresaria Paris Hilton recientemente compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram en las que posaba con su hijo Phoenix Barron en brazos.

Lo que inicialmente fue un emotivo momento con su retoño de ocho meses de edad se convirtió en algo desagradable y doloroso para ella debido a la cantidad de burlas acerca del tamaño de la cabeza de su bebé. Algunos comentaron que su cabeza era grande e incluso insinuaron que podría estar padeciendo alguna condición médica.

Sin embargo, la modelo de 42 años respondió que su bebé “está perfectamente sano” a través de una historia publicada en la misma red.

Paris Hilton defiende a su hijo Phoenix de los comentarios crueles.

“Vivir la vida en el centro de atención, los comentarios son inevitables, pero apuntar hacia mi hijo o de cualquier otra persona sobre esto, es inaceptable. Esto me duele profundamente el corazón, más de lo que las palabras pueden describir”, expresó Hilton, quien está casada con el empresario Carter Reum y en enero de este año anunciaron que eran padres de un niño que nació por gestación subrogada.

“He trabajado duro para cultivar un ambiente rodeado de amor, respeto y aceptación, y espero lo mismo a cambio. Si no publico a mi bebé, personas asumen que no soy una gran madre y si lo hago, algunas personas son muy crueles y odiosas. Soy una madre trabajadora orgullosa y mi bebé está perfectamente sano, adorable y angelical”, manifestó la estrella de Hottie or Nottie.

“He soñado con ser madre desde que tengo uso de razón. Phoenix es mi mundo y ha sido la bendición más grande de mi vida. Cada día con él es un recordatorio de lo que realmente importa. Es difícil imaginar que haya gente en el mundo que apuntan a tal inocencia. Espero que las personas puedan tratarse unas a otras con más amabilidad y empatía”, concluyó.

Esto sucede mientras Hilton se prepara para el estreno de la segunda temporada de la serie Paris in Love, programada para el próximo 30 de noviembre a través de la plataforma de streaming Peacock, donde aborda su nueva aventura como madre.

Por su parte, otros usuarios de figuras reconocidas como Kris Jenner le expresaron comentarios llenos de amor y sobre todo muy positivos.

“¡El chico guapo más precioso del mundo! ¡Qué bendición tan increíble!”, “Hermoso”, “I love you Phoenix”, Dios mío, es demasiado lindo”, se lee en los comentarios.

