Nicki Nicole ante rumores de infidelidad de Peso Pluma: ‘Yo ahí no me quedo’

En los últimos días, varios videos del cantante mexicano Peso Pluma tomado de la mano de una mujer que no es su novia, la argentina Nicki Nicole, han encendido las redes sociales. Y así los internautas dispararon los rumores de que el intérprete de Tulum le fue infiel a la rapera mientras ella se encontraba el fin de semana en Costa Rica.

Los clips que circulan en plataformas como Tik Tok afirman que el azteca se encontraba de paseo en Las Vegas el fin de semana con una mujer. Al mismo tiempo, Nicki Nicole estaba en nuestro país, ya que fue parte del cartel de artistas internacionales que se presentaron en el festival Picnic 2024.

Este martes 13 de febrero, la cantante publicó un mensaje en Instagram y X (antes Twitter) que parece una respuesta a la situación.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, aseguró la sudamericana.

En el 2023 hubo varios rumores sobre un noviazgo entre Peso Pluma y Nicki Nicole, ellos lo confirmaron hasta noviembre. Foto: Archivo.

Aunque no mencionó a Peso Pluma, afirmó que ella “se enteró de la misma forma” que sus seguidores, lo que sugiere que vio los videos en redes. “Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, finalizó la intérprete.

Aparte de este comentario, aún no hay más información oficial acerca de qué pasa con la relación entre estos famosos.

Nicki Nicole y Peso Pluma oficializaron su noviazgo en noviembre de 2023, luego de varios meses de guardar la relación en secreto. Confirmaron que estaban juntos durante un concierto de la argentina, en el cual el cantante subió al escenario y le dio un beso.

En ese momento, la compositora afirmó que habían tardado en confirmar su noviazgo porque estaban en proceso de conocerse y deseaban asegurarse de sus sentimientos antes de hacerlo oficial.