Ella misma todavía no cree lo que pasa, lo que ha logrado en apenas un año de hacer música profesionalmente. “Cuando me llamó mi equipo para decirme que estaba nominada, yo estaba dormida y colgué el teléfono. Al rato, cuando me desperté, pensé que todo había sido un sueño, no lo podía creer, de verdad que no”, comentó la talentosa artista vía telefónica en entrevista con Viva.