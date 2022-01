Natalia Carvajal admitida en centro de actuación de Televisa: ‘Esto es algo que siempre he querido’

Cuando Natalia Carvajal se propone una meta se empeña en cumplirla, sin importar los meses o incluso años que pasen para lograrlo.

Hace 16 años, cuando era una adolescente, Natalia pensó en lo mucho que quería ser actriz; sin embargo, la vida la llevó por otro camino. Una senda que incluyó certámenes de belleza, pasarelas, cámaras y una carrera en televisión como presentadora.

No obstante, a pesar de la trayectoria en el modelaje y en la conducción, su deseo de quinceañera seguía latente y, por ello, en el 2019, se propuso tomar clases y prepararse para audicionar al Centro de Formación Artística de Televisa (CEA), una de las escuelas de actuación más prestigiosas de Latinoamérica y por la que han pasado actores de gran renombre, incluida la costarricense Maribel Guardia.

En octubre del 2021 sintió que ya estaba lista para audicionar; entonces envió sus datos, un video presentándose y unas fotografías de su rostro y otras de cuerpo entero. Pasó el tiempo y hace tan solo un par de semanas la Miss Costa Rica 2018 recibió el correo que tanto esperaba, uno en el que le daban la bienvenida a la escuela de actuación.

Natalia Carvajal asegura que este es un sueño que tiene desde que era una adolescente. Foto: Natalia Carvajal para LN

“Esto es algo que siempre he querido. A finales del 2019 tomé la decisión de que quería darme la oportunidad de perseguir ese sueño e intentarlo. El CEA es una institución muy reconocida y me emociona muchísimo de tener la oportunidad de poder formarme ahí. Yo creo que aprender es maravilloso y la vida es un constante aprendizaje. Estoy muy emocionada por todo lo que voy a disfrutar esta experiencia”, dice la reina de belleza.

Natalia confiesa que había postergado este sueño por muchos años, entre otras cosas, porque la industria en Costa Rica sigue siendo “complicada”. Además, era un terreno un tanto desconocido para ella.

Sin embargo, se trataba de una ilusión que se mantenía a pesar del tiempo, por lo que tomó la decisión de arriesgarse y emprender esta nueva aventura.

“Yo creo que muchas veces cuando queremos intentar algo nuevo, o cuando hay algo que siempre hemos querido hacer, nos enfrentamos con muchos sentimientos de miedo, de frustración... A veces no sabemos si somos suficiente, no sabemos qué tan difícil va a ser, no sabemos por dónde empezar y precisamente por esa razón esta oportunidad representa muchísimo: me estoy dando el chance de hacer algo que siempre quise y eso es muy gratificante, independientemente del resultado. Lo lindo es llegar a un momento de mi vida y saber que le puse muchísimas ganas. Es un compromiso que siempre tuve conmigo misma y por eso me siento muy bendecida de tener esta oportunidad”, agrega.

La presentadora, de 31 años, y quien formó parte de los extintos programas Ondívedu (en Canal 9) y Batalla de Talentos (en Repretel), estará en el grupo C del curso intensivo del CEA, integrado por personas extranjeras mayores de 23 años. En total, sus estudios serán de un año.

“Es vacilón porque nunca pensé que en este momento de mi vida me emocionara tanto regresar a las aulas. Creo que todo lo que podamos aprender en la vida nos hace crecer como seres humanos y también como personas, por eso estoy muy emocionada. Sé que voy a conocer mucha gente, con muchas perspectivas, que me van a hacer crecer muchísimo, entonces la posibilidad de abrirme a todo eso es lo más importante para mí y no puedo esperar para ya empezar”, asegura.

Cuna de talentos

Natalia Carvajal viajó este lunes 10 de enero a México, junto a cuatro costarricenses más quienes también lograron ingresar a la prestigiosa escuela de actuación. Se trata de los jóvenes Alejandro Coto, Tamara Rodríguez, Johnny Montesana y David Ulloa, quienes fueron seleccionados entre más de 7.000 aspirantes de todo el mundo y que buscan desarrollar una carrera en el mundo del entretenimiento.

Todos ellos fueron preparados en algún momento en el centro artístico Úniko, que se encarga desde hace seis años de enviar talento costarricense al CEA. En el caso de Natalia, en la academia se encargaron de asesorarla y guiarla en el proceso.

“Nunca hay certeza de cuántas personas van a entrar. Siempre vamos con muchos sueños en las maletas esperando que todos puedan entrar y la verdad es que nos emociona mucho cuando consiguen ingresar, porque es un escalón más para ellos. Yo estoy muy emocionado con el talento de Costa Rica, porque aquí hay demasiado. Es talento que necesita dirección artística específica y creo que vamos por buen camino”, dice Jat Azofeifa, director de la academia.

La modelo y presentadora Natalia Carvajal tiene 31 años. Foto: Natalia Carvajal para LN.

El cazatalentos afirma que, desde el 2015, ya son 20 los artistas costarricenses que han logrado ingresar a esta escuela. Cada año son más los ticos que envían su casting y que son aceptados en el centro artístico.

Y si bien no hay una fórmula para poder ingresar, Azofeifa ha logrado encontrar los perfiles que busca el CEA entre sus alumnos. A partir de allí es donde selecciona a los estudiantes que considera tienen todas las cualidades para obtener un cupo en la escuela.

“Hay gente que quiere ser famosa pero son perezosos, y fama con pereza no funciona; es decir, yo necesito ver en ellos esa luz y por eso los pongo a prueba. Siempre veo la pasión que tienen por esto y, más que el talento, me fijo en la perseverancia, la persistencia, la resistencia, el sacrificio y algo que es muy importante, la imagen, porque el CEA forma estrellas, porque quiere estrellas y yo sé que siempre buscan personas estilizadas... esta no deja de ser una carrera superficial”, reconoce.

Las audiciones para este 2022 se realizaron en octubre del año anterior y las clases iniciarán el próximo lunes 17 de enero.

Los artistas admitidos

Alejandro Coto (21 años)

Es estudiante de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica (UCR), presentador en VM Latino y bailarín profesional. Tiene el podcast Mentalidades y formó parte del reality show del 2021 XO Remix.

Alejandro Coto tiene 21 años. (Osan Li/UNIKO para LN)

Johnny Montesana (25 años)

Es egresado del Conservatorio de Castella y cuenta con estudios en actuación, canto, baile e instrumentos musicales como el acordeón, la guitarra y el piano. Es graduado en Psicología de la Universidad Nacional (UNA) y estudia Ciencias del Movimiento Humano en la UCR. También tiene una academia de parkour para niños en Curridabat.

Johnny Montesana tiene 25 años. (Osan Li/ UNIKO para LN)

Tamara Rodríguez (20 años)

Es estudiante de Derecho y Enseñanza del Inglés. Además, fue Miss Teen Beauty Internacional 2019 y actualmente es directora y profesora de certámenes de belleza para adolescentes.

Tamara Rodríguez tiene 20 años. (UNIKO para LN.)

David Ulloa (23 años)

Es modelo y estudió Comunicación Colectiva en al Universidad de Costa Rica (UCR). Además baila, canta y conduce. En el 2018 había audicionado, sin embargo, en esa ocasión no logró ingresar.