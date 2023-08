Murió Mark Margolis, el Héctor Salamanca de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’

Murió el tío Héctor. El actor estadounidense Mark Margolis, recientemente recordado por su papel de Héctor Salamanca en las afamadas series Breaking Bad y Better Call Saul, falleció a los 83 años, según confirmó su hijo Morgan Margolis a medios internacionales.

Margolis, nacido en Filadelfia, Pensilvania, se ganó el beneplácito del público en los últimos años por interpretar a Salamanca, no solo un personaje importante en las series, sino porque impactó al encarnar a un excapo de la droga que terminó en silla de ruedas, sin hablar y comunicándose por medio de una campanilla.

A Mark Margolis lo contrataron para hacer un comercial para Apple Watch, en el que bromeó con sus habilidades para tocar campanillas. (Facebook/Ursula Coyote/Sony Pictures Television/AMC)

Por este papel recibió una nominación a los premios Emmy a mejor actor invitado en una serie, en el 2012.

“¡Era una criatura maravillosa! El hecho de que no tuviera palabras no fue un problema para mí. Estaba encantado de no tener que aprenderme ninguna línea. Quiero decir, tenía que saber lo que estaba pasando, tenía mis señales, pero el hecho de que no tenía que dominar las líneas fue genial. Tenía que volar a Nuevo México y no preocuparme por memorizar nada”, había dicho el artista en una entrevista con la revista Time, sobre su trabajo.

En el perfil de Facebook de Better Call Saul, informaron sobre la muerte del intérprete. “Nos unimos a millones de fans en luto por el fallecimiento del inmensamente talentoso Mark Margolis, quien -con sus ojos, una campana, y muy pocas palabras- convirtió a Héctor Salamanca en uno de los personajes más inolvidables de la historia de la televisión. Se le extrañará”, se lee en el mensaje en la red social.

La serie 'Breaking Bad', de la que fue parte Mark Margolis, recibió un total de 16 premios Emmy y 58 nominaciones a los galardones. (Shooting Star / PIX / VISUAL Pre)

De acuerdo con CNN en español, el actor participó en más de 100 producciones, entre ellas con trabajos destacados en Scarface (en el que interpretó al guardaespaldas Alberto), Ace Ventura: Pet Detective, Oz, Requiem for a Dream, Black Swan, Noah, American Horror Story: Asylum, y fue estrella invitada en Californication, Gotham, Crossing Jordan y The Affair.

Según información difundida por la prensa estadounidense, Margolis sufrió de una breve enfermedad en los últimos tiempos. Falleció en el hospital Mt. Sinai en la ciudad de Nueva York, acompañado por su esposa Jacqueline y su hijo, aseguró Variety.