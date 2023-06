Murió Alan Arkin, actor de ‘Little Miss Shunshine’ y ganador del Óscar, a los 89 años

El actor estadounidense Alan Arkin, recordado por su papel de un abuelo adicto a las drogas en Little Miss Sunshine (2006), falleció este jueves 29 de junio, a los 89 años. Así lo confirmaron sus hijos en un comunicado de prensa.

Medios internacionales como Variety, People y El País de España, replicaron la noticia del fallecimiento del intérprete.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Fue un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, a quien adoramos y echaremos profundamente de menos”, afirmaron sus hijos Adam, Matthew y Anthony en un comunicado, según El País.

Los actores Alan Arkin (izquierda) y Michael Douglas protagonizaron ‘The Kominsky Method’, serie de estreno en Netflix. (Mike Yarish/Netflix/Mike Yarish/Netflix)

En su trayectoria, Arkin fue nominado en cuatro ocasiones a los premios de la Academia. Su primera aparición en un largometraje (¡Que vienen los rusos!) le valió una nominación al Óscar. Sin embargo, fue su actuación en Little Miss Sunshine la que finalmente le hizo ganar la estatuilla a mejor actor de reparto.

Una de sus últimas interpretaciones fue la de Norman Newlander, el amigo de Michael Douglas en la serie de Netflix El método Kominsky. El artista también es recordado por papeles como el de un asesino psicópata en Sola en la oscuridad (1967) y como un sordomudo en El corazón es un cazador solitario (1968). Además, ganó un premio Tony en 1963 por su participación en la obra Enter Laughing de Carl Reiner.

En la pantalla chica también destacó gracias a papeles en Los juzgados de Centre Street, Traición en el Pentágono, Varian’s War y And Starring Pancho Villa as Himself.