‘Monotonía’: ¿Shakira incluyó a Piqué en su nuevo video musical?

Shakira volvió a la arena musical en medio de una separación mediática y dolorosa con Gerard Piqué. La relación de 12 años terminó con acusaciones de infidelidad y un proceso judicial por la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Pese a que esté afrontando la ruptura, la colombiana no pausa su carrera y promete “pisar más fuerte” con sus proyectos. Y parece que ya lo está logrando: tiene a las redes sociales y a sus fanáticos hablando de su nuevo sencillo Monotonía que produjo junto al puertorriqueño Ozuna.

Deambulando en un supermercado y llevándose a la boca comida de paquete. Así aparece en los primeros segundos del video de la canción, que en las primeras 12 horas en Youtube ya acumulaba 8,9 millones de reproducciones y que es el foco de atención por lo que podría ser un mensaje directo al futbolista español.

Shakira se asusta por un hombre que se para frente a ella, se quita sus gafas rojas y sus ojos de inmediato se tornan llorosos. “No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, recita mientras trata de alejarse.

Sin embargo, el sujeto con suelta blanca y pantalón verde, al cual no se le ve el rostro, toma una bazuca y dispara contra su pecho. En el audiovisual, a la intérprete de Te felicito le queda una gran herida, pues el impacto le desprendió el corazón, un recurso para enfatizar que está destrozada sentimentalmente.

El fragmento fue retomado por cientos de internautas, quienes lo compararon con unos segundos de otro video de Shakira, el de la pista Me enamoré que se estrenó en 2017. Ahí, al contrario, a ella se ve dichosa por haber encontrado el amor.

“Me enamoré, me ena-ena-namoré. Lo vi solito y me lancé. Me ena-na-namoré”, canta. Dicho metraje tiene algunos planos en los que un hombre, con sueta blanca y pantalón verde, la acecha. Justo al final se revela la identidad del susodicho; aparecen Shakira y Piqué besándose en un mirador.

“Piqué en Me Enamoré. Piqué en Monotonía. Shakira en todo piensa, la destruyó”, escribió un usuario de Twitter y compartió las imágenes de ambos videos para hacer el comparativo. “Una imagen vale más que mil palabras”, opinó otro.

“Tiene la misma ropa que tenía Piqué en el vídeo de ‘Me Enamoré’. Odiarlo no es suficiente”, dijo un internauta. Y, casi idénticos, hay miles de comentarios en redes sociales sobre esta particular referencia que la intérprete de ‘Antología’ habría hecho al que ahora es su expareja.

La barranquillera no se refirió a la letra y video de su reciente pista, pero para muchos estaría inspirada en los difíciles momentos que atraviesa como reveló en una entrevista para el medio Elle.

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. (…) Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos”, aseguró en su momento.

Al ser cuestionada sobre algunos versos de su canción Te Felicito, Shakira aceptó que están ligados con su presente: “Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal”.

De ahí que se piense que otros versos de Monotonía tengan que ver con su pasado amoroso.

“Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú, estaba corriendo por alguien que por mi izquierda va caminando. Tú estás frío como en Navidad, mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi… Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí”, recita al lado de Ozuna.

