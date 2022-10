Shakira estrena ‘Monotonía’ entre lágrimas y con el corazón en la mano

Shakira no lo ha dicho explicitamente; sin embargo, Monotonía es la forma que la cantante colombiana encontró para expresar sus sentimientos tras el desenlace de su relación con el jugador del Barcelona F.C., Gerard Piqué.

Al menos eso es lo que piensan los seguidores; incluso, es lo que la misma artista dio a entender desde que lanzó los videos promocionales de su nuevo sencillo junto a Ozuna, en el que se ve una persona aplastando un corazón. Esta promo se lanzó tan solo días después de que ella revelara que estaba con el corazón roto.

Con el video musical de la canción no queda duda alguna. El audiovisual de 3 minutos y 05 segundos muestra a una Shakira desaliñada haciendo compras en un supermercado, cuando le disparan directo al pecho y le dejan, literalmente, un hueco, poco después de soltar algunas lágrimas.

Shakira a dueto con Ozuna interpreta 'Monotonía', una bachata de poco más de tres minutos. (Cortesía Sony Music)

Ella queda tendida en el piso y su corazón (aún latiendo) queda a su lado. Posteriormente, con el hueco en el pecho y el corazón en la mano corre hasta llegar a un tipo de bóveda donde Ozuna abre un cofre en el que ella lo deposita. Posteriormente, él guarda la caja y ella se queda con la llave.

Shakira estrenó este miércoles 19 de octubre a las 6 p. m. (hora Costa Rica) el video musical, que en cuestión de minutos suma miles de reproducciones.

Horas antes de su estreno, ya se había filtrado en redes sociales un extracto de Monotonía. Se trataba de poco más de un minuto de la canción que la cantante lleva anunciando desde principios de octubre.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tu en lo tuyo y yo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que”, canta la intérprete.

Luego canta Ozuna: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”. Y retoma Shakira: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”.

Shakira rompe el silencio sobre Piqué: ‘He tenido que recoger mis pedazos del suelo’

Y agrega: “Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tu no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ya estaba caminando. Este amor no ha muerto pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay nada te lo digo con sinceridad”.

La colombiana había dicho en una entrevista exclusiva con la revista Elle que en esta etapa la música había sido trascendental para poder empezar su proceso de sanación, tras 10 años de relación con el futbolista.

Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste. ❤️ @ozuna https://t.co/pLJTXvMo51 pic.twitter.com/9VVokpEJsh — Shakira (@shakira) October 20, 2022

“Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, dijo.

Shakira y Piqué fueron pareja por más de 10 años y se conocieron durante la grabación del video de Waka Waka, en el 2010, previo al Mundial de Sudáfrica. Tiempo después, ella se mudó a Barcelona para poder estar junto a él.

Juntos formaron una familia y son padres de Milán y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente.

A principios de junio de este 2022 fue cuando se oficializó su ruptura y ella se mudó con sus hijos a Estados Unidos. Desde entonces, se han generado múltiples rumores e incluso Piqué ya se deja ver con Clara Chía, su nueva pareja.