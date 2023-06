Modelo tico Solomon James lo consigue de nuevo: ahora es imagen de Dior

Si hay alguien que ha sabido cómo seducir a las marcas de lujo más prestigiosas a nivel internacional, ese es el modelo costarricense Solomon James.

Con 18 años, el joven puede alardear de su currículo, que incluye su debut en las pasarelas de la mano de la afamada marca Louis Vuitton; posteriormente abrió una pasarela para Dior y, luego, modeló para la marca de lujo italiana Fendi, durante la Milan Men’s Fashion Week.

Ahora es momento de agregar un nuevo proyecto a su hoja de vida: ser la imagen de la nueva campaña de Dior, junto a Vissla.

Solomon James tiene 18 años y es oriundo de Puerto Viejo, Talamanca, Limón. (Instagram Solomon James)

Se trata de un proyecto que incluye trajes de buzo. Según detalla la página web oficial de Dior, es una prenda “ecodiseñada por un taller japonés” e incluye “un jersey reciclado y un neopreno ecológico hecho con piedra caliza”.

“La verdad es que es algo difícil de procesar. Soy el primer costarricense en hacer un trabajo de este estilo tan joven. A los 18 años, yo nunca pensé que iba a estar haciendo cosas tan grandes y eso es gracias a mi equipo, que me empuja, y a muchos ticos que no conozco y que me apoyan. Esta es la primera de muchas, pero espero que no solo para mí, sino para muchos modelos jóvenes ticos; sé que hay mucho talento”, afirma.

Para esta nueva campaña de Dior, Solomon James McCrackin Hickey surfeó en las Islas Canarias, donde se realizaron las fotografías.

“Es uno de mis trabajos favoritos hasta ahora, no solo porque tuve la oportunidad de surfear para Dior, sino porque esta es la primera campaña que han hecho de ese estilo. Fue muy loco estar en Islas Canarias y un honor poder surfear para la marca... Fue una experiencia increíble. Es un momento que no voy a olvidar, parecía que estábamos en otro planeta”, cuenta el joven.

Es una experiencia que aún no puede creer. “No puedo poner en palabras lo agradecido que estoy por esas oportunidades”, agregó.

Solomon James es la imagen principal de la campaña de Dior y Vissla. (Instagram Solomon James)

Modelo humilde y agradecido

Rob Chamaeleo, agente de Solomon y fundador de The Aegency, afirma que esta es la campaña más grande que ha logrado un talento de su agencia, pues es el rostro principal de esta y sus fotografías luciendo las prendas se podrán encontrar en tiendas Dior en varias partes del mundo.

“Es sumamente perseverante y aspiracional. A pesar de que ha alcanzado las imágenes más fuertes de lujo global, Solomon es uno de los modelos más humildes y agradecidos. Es un ejemplo a seguir”, asegura Chamaeleo.

Solomon se crió en Puerto Viejo, en Talamanca, Limón, y debutó en las pasarelas a los 17 años, cuando era estudiante del Liceo Rural de Puerto Viejo, luego de ser descubierto en su pueblo por su agente.

“Con mi historia de un joven normal, que viene de un pueblito rural de Costa Rica, quiero inspirar a muchos jóvenes ticos que tienen sueños grandes, porque yo ahora soy parte de una campaña de Dior y puedo dar fe de que todo es posible si se enfocan en lo que quieren llegar a hacer y tratan de ser la mejor versión de ellos mismos”, concluye.