“Yo realmente no me visualizaba haciendo todo este tipo de proyectos y, ahorita que pasan, más que animarme a querer seguir -porque lo voy a hacer-, me impulsan a animar a la gente de Costa Rica a que salgan del país a cumplir sus sueños, que viajen, que experimenten más, porque de que se puede, se puede. Eso sí, también hay que ser muy pacientes en el proceso”, agregó.