Miss Universo: tica Fernanda Rodríguez buscará impresionar con looks inspirados en ‘Emily en París’

Este martes 3 de enero se cumplirá el anhelo con el que María Fernanda Rodríguez Ávila ha soñado por más de 11 años: estar en Miss Universo. Miss Costa Rica 2022 partió hoy, a las 7 a. m., con destino a New Orleans, Estados Unidos, ciudad en la que el sábado 14 se realizará el máximo certamen de la belleza mundial.

La originaria de San Carlos se ha preparado desde su coronación nacional, a finales de setiembre, para este certamen al que llega “con Costa Rica en el pecho”, con el objetivo claro de hacer historia y ganar el concurso. Confía en sus habilidades, en su mensaje de que los sueños son “inquebrantables” y en una participación en la que lucirá “super extra” gracias a sus llamativos atuendos.

María Fernanda Rodríguez Ávila competirá en Miss Universo, certamen internacional que se realizará el 14 de enero en New Orleans. (Jose Cordero)

Horas antes de partir a la materialización de un sueño, Fernanda Rodríguez, de 25 años, conversó con La Nación sobre sus sentimientos, preparación y compartió varios detalles de su traje de fantasía inspirado en el colibrí, de las dos opciones de vestidos que lleva para la gran final, así como de los 52 atuendos que tendrá para el día a día.

Además, llevará una capa como complemento para su vestido de baño que fue pintada por Jessica, una artista con síndrome de Down.

Ocho maletas, 20 acompañantes y mucha emoción irán con Miss Costa Rica 2022 a cumplir su meta más grande, una a la que llega sintiéndose sana, enérgica y sin haber pasado por procesos extremos para verse de una manera específica.

-¿Cuáles son sus sentimientos en este momento?

Creo que durante todo este tiempo he sentido de todo: desde nervios hasta ansiedad de que ya sea (el certamen). También siento un poquito de estrés que es lo que te mantiene en el ruedo. Todos esos sentimientos son bienvenidos y te enseñan a estar en calma, a no querer controlarlo todo. Durante el proceso lo que más he sentido es agradecimiento y mucha emoción.

“Ha sido toda una vida esperando y soñando con ir a Miss Universo, por lo que sentirlo tan cerca me hace sentir que estoy soñando. Mi corazón está listo para esto.

“Y en este momento justo, hace dos horas me sentía nerviosa, con mariposas en el estómago, pero ya viendo las cosas empacadas eso me acerca más a la realidad. Creo que lo que más aumenta es la emoción, las ganas de estar allá.”

-¿Cómo se preparó a nivel emocional y físico?

Estas últimas semanas me preparé más fuerte. Psicológicamente se exige estabilidad, estar tranquila, lidiando con todo. He tenido clases de pasarela, pruebas con el traje de fantasía y el vestido de gala, ensayos con vestuario, vestidos de noche y de fantasía pues todos tienen un manejo diferente en la pasarela.

“Estos días estuve ultimando detalles con los patrocinadores, me han prestado ropa, me han dado zapatos, he ido a recoger joyería: todo es muy importante porque los outfits se van armando por partecitas. También estuve viendo todo el tema con las maletas; broncearme y alistar todos los productos necesario. Por las mañanas hacía diligencias y en las noches ensayaba.

Un mensaje de paz y la lucha incansable por los sueños serán parte del discurso de María Fernanda Rodríguez en Miss Universo. (Jose Cordero)

-¿Quiénes la han ayudado durante este proceso?

He recibido apoyo de la organización, de mi familia, de mi preparador Mauricio Jiménez (quien la ayudó con el tema de pasarela), de los patrocinadores, de Gabriela Alfaro -directora del Miss Costa Rica-; de Arnoldo Robert, el fotógrafo. Todo ha sido en conjunto.

-¿Qué tipo de atuentos y estilos usará en Miss Universo?

Tenemos varias inspiraciones: una es Emily en París (emulara el estilo de Emily, la protagonista de la serie de Netflix que en diciembre estrenó su tercera temporada). Ella se viste mucho con color, es extravagante y usa outfits voluminosos. Todo será muy variado, llevo vestidos puffy (piezas con extra volumen), otros más vistosos, también looks con muchas plumas, en realidad todo será muy extra.

Tal vez son atuendos que no se los esperan para la mañana, pero sí se tiene la actitud también funcionan para la mañana. Llevo un armario de ropa muy completo. Como está frío también llevo abrigos, boinas y guantes. Sentimos que el estilo se asemeja al de la serie. Siento que podemos impactar para bien o para mal, lo que puedo decir es que todo ha sido muy pensado.

-¿El objetivo de vestirse “tan extra” es llamar la atención, sobresalir?

Llamar la atención siempre es importante en un concurso de belleza, es mostrar, a través de la ropa, distintas personalidades, algunas veces más colorida, divertida, o más tierna, y así resaltar diferentes escenarios de la mujer y de cómo podemos sentirnos cómodas con lo que tengamos. Yo soy de andar relajada y cómoda: muchos de estos looks se parecen a mí, otros me sacan de mi zona de confort. Quiero ser un personaje en competencia. Espero que luzcan bien.

“Hay una sorpresa que tengo. Se está acostumbrado a ver vestidos con lentejuelas para las cenas y en las actividades de noche. Tal vez en mí no vean vestidos de noche, pero sí de gala con un concepto diferente. Calculo tres cambios por día (sin embargo, Miss Costa Rica lleva opciones de sobra, pues con ella viajarán 52 atuendos, entre ellos piezas de diseño nacional de Concepción Miranda y de algunas boutiques).

-Otro tema importante son los zapatos. En un video de la pasarela usted utiliza los zapatos de plataforma que las casas Versace y Valentino pusieron de moda. ¿Llevará este calzado que también tuvo mucha presencia en Emily en París?

Sí, llevo como cinco pares así, también llevo botas altas y con brillos.

-¿Cuál será su principal mensaje en Miss Universo?

Lo más importante será disfrutar, llevo muchos años tras esta meta. A Miss Universo no se va dos veces. Lejos de la ropa, los zapatos y la producción, lo más importante es lo que puedan percibir de mí, para mí es muy importante mencionar que lo más importante es mi trabajo con causas sociales. Quiero llevar un mensaje de paz y de Dios. Además, soy ejemplo por ser parte de un país en el que no hay ejército, y en un momento donde el mundo entero se está viendo amenazado por guerras y conflictos armados, ser de un país pacífico es algo de mucho peso. Para mí eso lo debe escuchar el mundo y servir de ejemplo.

El estilo de atuendos de María Fernanda Rodríguez en Miss Universo serán arriesgados y llamativos, muy al estilo de 'Emily en París'. (Jose Cordero)

“Sé que se piensa que una miss no tiene mucha influencia, pero tengo fe en una plataforma que da apertura a las mujeres para hablar. Quiero ser la representación de la historia de otras mujeres que tienen mucho que contar y, por eso, antes de tocar la tierra de New Orleans sacaré la campaña Todas tenemos una historia que contar. Gracias a este proyecto tuve un acercamiento con muchas mujeres que me permitieron ver escenarios y vidas diferentes.

“Estoy lista para representar lo que es ser mujer a nivel general. Para mí es muy importante porque he estado cerca de un albergue donde viven niñas que están tratando de buscar su futuro, una razón para luchar y tener sueños. Quiero que mi ejemplo sea luchar por sueños. Decir que las mujeres no tenemos que encajar en un cuadro que la sociedad quiere, en el que nos exigen perfección (...). Nosotras somos únicas y eso nos define como mujeres, no lo que los demás digan de nosotras. Camino a Miss Universo me he enfrentado al qué dirán de mí, de si está bien mi cabello, mi cuerpo... No tenemos que encajar en esas medidas que impone la sociedad. Quiero ser una rebelde, por así decirlo, y llevar un mensaje claro para mujeres y personas jóvenes de perseguir, trabajar y esforzarse por sus sueños.

-Uno de los momentos más esperados de Miss Universo es el desfile con el traje típico o de fantasía. ¿En qué se inspiró el suyo y quién lo diseñó?

Mi traje típico está inspirado en el colibrí y fue hecho en conjunto con la artista sancarleña Brigitte Rodríguez, ella hizo las alas. También llevó un corsé bordado a mano por Mauricio Jiménez, el cual tiene el concepto de reutilizar, pues mucho del bordado que lleva se le despegó a otro vestido. También llevo un tipo de casco que lleva el pico del colibrí. Es un diseño costarricense.

-¿Cómo le ha ido con el manejo del traje?

Las alas han sido un reto, hay que saberlas manejar pues miden más de un metro, siento que pueden representar un poco de toda la belleza de Costa Rica. Las alas dan un tipo de imagen de show de Victoria Secret: se va a ver divino.

-Hablando de los momentos más importantes de la noche, ¿qué nos puede contar del vestido que usará en la pasarela de gala?

Es del diseñador Benito Santos. Él me trató increíble en México, me ayudó a sentirme segura con los diseños. Llevo dos vestidos y los dos son blancos.

-Benito Santos es un diseñador muy reconocido y sus diseños representan una inversión importante. ¿La inversión la hizo usted?

La inversión la hice con parte del premio que recibí tras ganar Miss Costa Rica y con el apoyo de mi hermano y mi papá. De otra manera no lo hubiera podido hacer.

-¿Quién la acompañará en Miss Universo?

En el vuelo voy sola. Allá llegarán mi familia y amigos. Son como 20 personas.

-¿Cuáles son los valores y fortalezas con los que quiere destacarse en Miss Universo?

Los valores son de las cosas más importante. Quiero destacar en eso desde la convivencia con mis compañeras hasta la final. He aprendido durante este proceso y desde mi niñez de la importancia del respeto, el amor, la paz y reflejar la cercanía con Dios. Me dicen que se me ve un ángel, pero yo digo que es la luz de Dios. Hay que tratar a las personas como deseamos que nos traten. También respetar las diferencias y realidades de cada uno siendo empáticos.

“Como fortalezas destaco mi preparación, la fe y la disciplina. También el sentirme muy orgullosa de llevar en mi pecho el nombre de mi país. Todo eso junto me hace imparable, pues hay tanto que enseñar al mundo”.

-¿Cuál es su aspiración en Miss Universo, dónde visualiza que llegará?

La verdad yo he soñado con batir un récord. Otras reinas han conseguido clasificar hasta el top 10. Mi idea desde que me pusieron la corona en Costa Rica es que tengo zapatos grandes que llenar, por lo que voy a utilizar las puertas que otras Miss Costa Rica han abierto para ponerme como gran objetivo lo siguiente: conquistar la corona de Miss Universo.