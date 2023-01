Miss Universo 2022: Contrincante de María Fernanda Rodríguez es obligada a renunciar al certamen

A la representante de Letonia en Miss Universo 2022, Kate Alexeeva, no le quedó más opción que renunciar al prestigioso certamen de belleza, que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de enero en New Orleans, Louisiana, Estados Unidos.

La reina de belleza tomó la decisión tan solo días antes de que se lleve a cabo la gala, en la que participará la costarricense María Fernanda Rodríguez.

Alexeeva dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de Instagram, donde explicó los motivos que la obligaron a dar un paso al lado del afamado concurso.

Miss Letonia 2022, Kate Alexeva, anunció que no participaría en el Miss Universo el día que viajaría a New Orleans para integrarse al certamen.

“Poco antes del Año Nuevo me diagnosticaron covid-19 y tuve complicaciones. En este momento todavía me estoy recuperando y, desafortunadamente, me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año”, afirmó.

La modelo, empresaria e influencer detalló que esta decisión se toma porque “mi salud y la salud de las otras concursantes y sus familias es una prioridad”.

“Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Estoy muy triste de tener que anunciar esto... no puedo creerlo”, agregó Alexeeva, quien finalizó su publicación agradeciendo a todas las personas que la han apoyado en el proceso.

Según dio a conocer el Miss Universo, Kate Alexeeva es una experimentada modelo, quien comenzó su carrera en 2010 trabajando para marcas como Prada, Dolce and Gabbana, Coach, Guess y más.

Además, la joven de 28 años ha sido portada en revistas como Marie Claire, Glam Week UK, Starview Spain y GMARO Magazine.

“Alexeeva es perfeccionista y se esfuerza por alcanzar los más altos estándares en todos los aspectos de su vida. Desde la infancia, ella ganó numerosas olimpiadas desde matemáticas hasta lingüística, además de convertirse en gran maestra de ajedrez. Entre sus otros intereses están el atletismo de pista y campo y el muay thai. También toca el piano y posee profundos intereses en el arte, la cultura, la comunicación, el folclore internacional, el diseño y la artesanía”, detalla el Miss Universo en su página web.