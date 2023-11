Miss Nicaragua habla de su popularidad en Miss Universo: ‘Hemos roto una barrera en mi país’

San Salvador. Destacar en el Miss Universo no es una tarea sencilla para las reinas de belleza. Las candidatas, sin excepción, deben dar su mayor esfuerzo para congeniar con el público y conquistar a los expertos, si es que desean que su nombre se posicione entre las potenciales candidatas a clasificar a la final.

Aunque es un panel de jurados quienes eligen a las finalistas del concurso, siempre hay nombres que se popularizan en el certamen, precisamente por la cobertura que se les da.

Por ejemplo, este año, uno de los nombres que más ha sonado es el de Sheynnis Palacios, la aspirante a la corona de Nicaragua, quien ha sabido cómo ganarse al público con su explosiva personalidad.

Sheynnis Palacios participa en certámenes de belleza desde los 15 años. El Miss Universo era su sueño. (Captura)

En entrevista con La Nación, Sheynnis contó que se siente muy agradecida por todo lo bueno que le ha pasado en el popular concurso de belleza.

“Hemos roto una barrera y esto es importante, sobre todo para que mi Nicaragua sea vista ante el universo y para que muchas personas conozcan mi historia de vida y que vean que no hay limitante. Que vean que cuando las cosas van acompañadas de grandes sueños, de gran determinación, perseverancia y pasión, todo se puede lograr, porque cuando disfrutas las cosas que estás haciendo el camino se va abriendo solito. Luego ves los objetivos que has alcanzado y te sientes orgullosa de todo lo recorrido”, expresó.

Sheynnis, de 23 años, afirmó que se ha preparado para este certamen de belleza desde hace ocho años, cuando era todavía una quinceañera, pues siempre se visualizó caminando por la pasarela del Miss Universo.

De hecho, el pasado miércoles 15 de noviembre, cuando se llevó a cabo la competencia preliminar, fue cuando entendió que estaba cumpliendo un sueño.

“Cuando estaba a punto de entrar a la preliminar yo casi empiezo a llorar; era como que yo veía a esa niña interior gritando de alegría, de emoción. Y es que yo he aprendido que las limitantes no existen, solo están en la mente, pero cuando le decimos a nuestra mente que no hay limitante todo cambia. Por ejemplo, la limitante económica no ha sido una piedra en mi camino, al contrario, ha sido un trampolín para que el día de hoy yo esté acá”, aseguró.

Actualmente, la joven nicaragüense se siente “apapachada, mimada y consentida” por el apoyo que le han dado alrededor del mundo. Ella, según los informes de la organización, ha figurado entre las más votadas por el público en la plataforma de Miss Universo, por lo que no sería una sorpresa verla en el top 20 del concurso.

Al respecto, Sheynnis afirmó que no tiene más que palabras de agradecimiento por todo el cariño que los fanáticos del certamen le han dado.

Miss Nicaragua revela las claves para posicionarse como favorita en Miss Universo

Eso sí, mantiene los pies sobre la tierra, y reconoce que hay muchas aspirantes dignas de la corona y, por ello, no se puede dar por ganadora; al contrario, se mantiene a la expectativa del top 20 de finalistas que se anunciará este sábado 18 de noviembre.

“Esto es historia para mi país, esta es una victoria porque Nicaragua se ha escuchado ante el universo. Con esto se han abierto las puertas para mí y para toda mi gente. Ahora que pase lo que tenga que pasar: si la corona no queda para mí, de verdad sería muy grato que quedara entre mis hermosas latinas”, aseveró.

Sheynnis reveló que sus claves para destacar en esta edición del Miss Universo se resumen a su fe y a dejarse llevar por el proceso propio de los certámenes de belleza.

“Si te digo la verdad, para mí la clave número uno ha sido orar; he orado muchísimo, soy una mujer de fe. Pero también me ha ayudado el conocer un poco de la plataforma de Miss Universo: saber cómo es el sistema, disfrutarlo, no presionarte y entender que si un día no te sientes bien, está bien, pero hay que soltar y continuar, porque el día depende de cómo lo veamos nosotros”, añadió.

La final del Miss Universo 2023 está pactada para este sábado 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador, a partir de las 7 p. m.