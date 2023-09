Miley Cyrus revela detalles de la relación que tiene con Billy Ray Cyrus, su padre

Miley abre su corazón en especial de Disney y explica las diferencias entre ella y su papá, Billy Ray Cyrus (NBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via)

El distanciamiento entre Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, fue evidente en el especial de Disney+ de la cantante, el cual se llama: Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions).

Según la revista ¡Hola!, en este especial, Miley expone las diferencias entre ella y su padre en relación con la fama, así como su experiencia creciendo con una estrella del country.

“Yo crecí en un escenario, con una familia muy unida y compartiendo el mismo techo. Tuve una crianza financiera y emocionalmente estable, y siempre creí en mis relaciones. Eso es algo que mi papá no tenía”, confesó.

Para la intérprete de Flowers, lo más arriesgado de la fama y el éxito en la industria musical es cuando un artista pasa de no tener nada a tenerlo todo, tal como le sucedió a su papá.

“He sido testigo de cómo esto afecta a muchas personas que pasan de no tener nada a tenerlo todo. Es una situación verdaderamente peligrosa. Por eso considero que nuestra relación, la de mi padre y yo, con respecto a la fama y el éxito, es tremendamente diferente”.

“El hecho de que él se sintiera amado por una gran audiencia tuvo un impacto emocional mucho mayor en él que en mí. Cuando él se siente especial o importante, es como si estuviera sanando una herida de la infancia, y por eso siempre me ha hecho sentir como una estrella”, agregó la intérprete de Climb.

Miley afirmó que, a diferencia de su padre, cuando observa sus cifras y logros alcanzados, ve a personas disfrutando de su música y no solo números. “Un número no cambia mi esencia”, recalcó la cantante.

A pesar de que la relación padre e hija se encuentra fracturada, Miley señaló que guarda buenos recuerdos de cantando con su progenitor.

En esta confesión íntima, reconoció que Billy le brindó valiosos consejos y le enseñó a maximizar el potencial de su voz.

“Tengo recuerdos maravillosos cantando con mi papá, aprendiendo y observando su voz, la forma en que utilizaba su instrumento”, concluyó.

Recientemente, Miley lanzó su última canción titulada Used To Be Young, en la cual expone sus vulnerabilidades y reflexiona sobre su pasado.

Durante el lanzamiento, la cantante expresó que la canción tiene el propósito de “honrar el pasado”, tanto el suyo como el de aquellos que se sientan identificados.

“Amamos lo que somos y celebramos lo que seremos”, comentó la artista, quien afirmó sentirse orgullosa de reflexionar sobre el ayer y compartirlo a través de su canción.