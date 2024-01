Modelo Michelle Salas revela difícil situación por problemas de sueño

Michelle Salas, la hija del cantante Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, compartió inquietudes con sus seguidores en plataformas digitales al describir los síntomas que la sumen en una angustiosa situación.

A través de sus historias en Instagram, la modelo detalló las dificultades que experimenta para conciliar el sueño profundo en los últimos días, lo cual empieza a afectar su bienestar.

“Buenos días, ay no, no están entendiendo, me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible, estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar”, expresó.

Michelle reveló que, a pesar de recurrir a magnesio y otros productos naturales en un intento por aliviar su malestar, no obtuvo los resultados deseados.

“No logro desconectar el cerebro. Me duele el cerebro todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada”, añadió.

Salas admitió su desconcierto al expresar que encuentra extraño el cambio en sus hábitos de sueño. Anteriormente, no experimentaba ningún problema para conciliar el sueño en cualquier lugar. Sin embargo, en los últimos dos años, notó una transformación en esta rutina, describiéndola como algo que no puede comprender por completo. A pesar de dormir las ocho horas recomendadas, no logra alcanzar un sueño profundo, lo cual le genera frustración y molestia.

Posteriormente, solicitó la colaboración de sus seguidores para que le recomendaran a un especialista, dado que no desea acostumbrarse a una vida sin descanso.

¿Cómo afecta el sueño a la salud?

De acuerdo con la página web del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, por sus siglas en inglés), la falta de sueño puede desencadenar problemas de concentración, reacción y aprendizaje, así como dificultades para resolver problemas y controlar las emociones y conductas. Además, podría incrementar el riesgo de padecer problemas crónicos de salud y provocar alteraciones en la actividad cerebral.

“Algunas investigaciones financiadas por el NHLBI encontraron que los adultos que duermen habitualmente entre 7 y 8 horas por noche tienen un menor riesgo de obesidad y presión arterial alta”, añade el instituto.

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, se sinceró en sus redes sociales al revelar un problema de salud inusual en su vida.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.