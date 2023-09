Luis Miguel tuvo a su hija Michelle Salas en primera fila en Las Vegas

Luis Miguel continúa con su gira por Estados Unidos y hace pocos días estuvo dando un concierto en Las Vegas, Nevada. Al espectáculo asistió su hija Michelle Salas, lo cual se convierte en un acontecimiento, ya que esta sería la primera vez que Salas estaría presente en un evento de su padre, el ‘Sol de México’. La joven disfrutó de las canciones de Luis Miguel en primera fila, de acuerdo con los medios mexicanos, porque ella no compartió publicaciones en sus redes sociales.

Luis Miguel y su hija Michelle Salas han pasado largas temporadas distanciados. (Foto: El Tei)

Algunos de los testigos del suceso compartieron imágenes en algunas redes sociales, en donde se ve a la hija del cantante y la actriz Stephanie Salas disfrutando de las canciones del artista y algunos de los asistentes al show querían llamar su atención para que volteara a ver a la cámara, pero ella no prestó atención a esto. Salas de 34 años, vestía un deslumbrante vestido color nude y accedió al Dolby Live at Park MGM, por un lugar especial para no ser captada por los medios.

Aún ninguno de los dos confirma el porqué de la asistencia de la joven al concierto, pero algunos medios aseguran que posiblemente tiene relación con el próximo enlace matrimonial de la mexicana con el empresario venezolano Danilo Díaz.

No obstante, también han surgido rumores de que Luis Miguel no está de acuerdo con el enlace matrimonial de su hija con el empresario, por lo que existe un distanciamiento y que este encuentro podría deberse a que padre e hija superaron sus diferencias y que el cantante la acompañaría al altar. Por otra parte, en dicho concierto se evidenció que el ‘Sol de México’ se encontraba con afectaciones de salud, pues presentó una tos, pero esto no fue impedimento para dar un gran espectáculo en el escenario.

La actriz mexicana Jackeline Bracamontes fue una de las asistentes al concierto y expresó, mediante una publicación en su Instagram: “¡El pobre estaba un poco enfermo de tos y no paró! Lo dio todo por sus fans”.La gira de Luis Miguel terminará en diciembre y en Colombia se estaría presentado en febrero del próximo año.

