Michael B. Jordan choca su Ferrari contra un carro parqueado en Hollywood

El actor estadounidense Michael B. Jordan protagonizó un incidente vial en la ciudad de Hollywood, Estados Unidos, el 2 de diciembre, cuando colisionó su Ferrari contra un vehículo Kia estacionado, según reportó el medio TMZ.

El percance ocurrió aproximadamente a las 11:30 p. m. de dicho día, según lo afirmado por la fuente previamente mencionada.

El automóvil de Michael sufrió graves daños, no obstante, las autoridades confirmaron que el actor no mostraba indicios de haber consumido alcohol o sustancias ilícitas. Cabe destacar que no se llevaron a cabo pruebas de sobriedad por parte de los oficiales.

Adicionalmente, Jordan optó por no abordar el tema al ser cuestionado por los medios, evitando así clarificar las circunstancias que llevaron al aparatoso accidente.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños a terceros, a excepción de los dos vehículos involucrados. Las autoridades instaron a Michael a completar un formulario en línea como parte del proceso.

Conforme a la información proporcionada en el sitio web oficial de la marca, el automóvil Ferrari perteneciente al actor tiene un valor estimado de aproximadamente $629,000 (alrededor de ₡226 millones).

Michael es hijo del jugador de baloncesto norteamericano Michael A. Jordan; asimismo, se destaca por su participación en producciones cinematográficas como Black Panther en 2018 y la franquicia Creed, que tuvo inicio en 2015. Además de su labor actoral, ejerce funciones como director y productor en la industria del cine.

