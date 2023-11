Megan Fox revela que era adicta a enamorarse de los coprotagonistas

La actriz y modelo estadounidense Megan Fox compartió en una reciente entrevista su experiencia de haber sido propensa a enamorarse de sus coprotagonistas en cada proyecto cinematográfico en el que participaba.

Recientemente la actriz de 37 años conversó en el programa de la cadena CBS The Drew Barrymore Show sobre su inclinación a enamorarse durante sus primeros años en la industria del cine.

“Cuando era joven, era realmente rebelde y salvaje y siempre estaba huyendo para enamorarme de un nuevo amor, cada coprotagonista”, afirmó la Megan.

“Era adicta a enamorarme, y creo que probablemente también lastimé a mucha gente en ese proceso, porque mucha gente ha estado enamorada de mí y no respeté ni honré eso”, destacó.

No obstante, Fox aseguró que esa tendencia cambió con la llegada de la maternidad. La actriz comparte la crianza de sus hijos con el actor estadounidense Brian Austin Green: Noah Shannon, de 11 años; Bodhi Ransom, de 9, y Journey River, de 7.

“Cuando tuve hijos, algo pasó en mí”, expresó. “Creo que es una parte importante del viaje de mi alma en esta vida no repetir el patrón de mis padres con mis hijos, y siempre fui muy consciente de eso, así que esta persona desinteresada nació cuando di a luz a mi primer hijo”, detalló.

Megan Fox reveló su adicción a enamorarse durante una reciente entrevista en el programa 'The Drew Barrymore Show'.

En respuesta a la pregunta de la conductora del programa Drew Barrymore, de 47 años, sobre si alguna vez hizo algo muy perjudicial a un ex, la autora del reciente libro de poesía Pretty Boys are Poisonous reveló que en su juventud tenía un carácter irascible y salvaje. Recordó una ocasión en la que, en un arranque de enojo, tomó pintura y plasmó en toda una pared una cita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche en la casa de un ex: “Era como una cita muy enojada sobre cómo la vida es inútil, básicamente apestas. Así que tuvo que volver a pintar el dormitorio”.

De manera graciosa, Megan también admitió que cualquiera que hubiera estado con ella durante su juventud podría haber escrito un libro de poesía debido a su comportamiento, según la revista People.

Por otro lado, expresó su agradecimiento al rapero Machine Gun Kelly por su contribución en la elaboración de su último proyecto, ya que como artista encontró en la escritura de canciones una vía para expresar sus emociones.

“Como actor, realmente no tienes eso, porque estoy leyendo el diálogo de otra persona. Así que realmente no puedo ir a trabajar y poner mis experiencias y mi dolor en mi arte”, continuó Fox. “Así que reconoció que necesitaba una salida para eso, y cuando amas a alguien, no le vas a negar su derecho a experimentar un alivio de su sufrimiento”, concluyó.

