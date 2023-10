Maureen Salguero habla sobre su despido y sus planes luego de su salida de Multimedios

La noticia del despido de Maureen Salguero de Multimedios y su salida de La Caliente 90.7 FM cayó como un balde de agua fría. Maureen, quien había sido locutora en la emisora durante cuatro años y medio, compartió esta noticia en sus redes sociales.

Días después de que se le viera bailando, trabajando y disfrutando en programas de Canal 7 como De Boca en Boca y ¡Qué Buena Tarde!, donde participó en calidad de contratada por una empresa para promocionar sus productos, Maureen recibió su carta de despido.

Maureen Salguero (Instagram)

La Teja conversó con Maureen para abordar si sus apariciones en Canal 7 influyeron en su despido de Multimedios. En su opinión, estas apariciones no pudieron influir, ya que había mantenido conversaciones previas con sus superiores.

“No creo, porque el año pasado fue igual. Este es un contrato que tengo con una empresa para que represente la marca y haga clips de información dentro de ambos programas (De boca en boca y ¡Qué buena tarde!). Hace un año fue igual y antes de aceptar el contrato consulté al canal”, respondió Maureen a este medio.

Maureen admitió que su despido fue sorpresivo, ya que unos días antes le habían comunicado que la emisora tenía una saludable audiencia, lo que interpretó como estabilidad laboral. Sin embargo, la razón proporcionada por la empresa para su despido fue “reestructuración”, una explicación que considera vaga y difícil de discutir.

Varias cosas afectaron a Maureen en relación con su salida de Multimedios: dejar atrás a los amigos que había hecho en la emisora, perder su trabajo, que era su fuente de ingresos estable, y la abrupta interrupción del contacto con los oyentes.

A pesar de la situación, Maureen afronta el desafío con madurez profesional. Su salida también le plantea dudas sobre su participación en las transmisiones de fin y principio de año de Canal 8, donde planeaba cerrar con broche de oro su ciclo de 26 años transmitiendo eventos taurinos.

“Es una pregunta para ellos (la de ¿qué va a pasar con las transmisiones de fin de año?). A mí me encantaría porque este sería el año en que me despido de los toros, porque la fractura del tobillo fue tan importante y limitante, y dejó unas secuelas tan marcadas y jodidas; pequeñas limitaciones que para la cotidianidad no son importantes, pero para estar en un redondel de toros sí. Entonces a pesar de que con el tobillo no estoy al 100 me hubiese encantado hacer un cierre de mi carrera con los toros”, manifestó.

Maureen Salguero todavía no sabe si estará en la transmisión de toros de Multimedios.

En cuanto a sus planes futuros, Maureen se enfocará en potenciar su presencia en las redes sociales y se unirá a la campaña política del Partido Unidad Social Cristiana para las Elecciones Municipales del próximo año, donde busca la vicealcaldía de San José en la fórmula de ese partido para el cantón central de la capital. No descarta otras ofertas en televisión o radio si surgen en el futuro. Por el momento, planea tomarse un breve descanso para pasar tiempo con su familia

