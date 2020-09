En los últimos años los personajes de Marvel se han diversificado y han buscado ser más inclusivos, muestra de ello son las próximas versiones como la serie de She-Hulk que será protagonizada por Tatiana Maslany o Natalie Portman como heroína en Thor: Love and Thunder, incluso la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse, presentó a Mike Morales, un superhéroe afrolatino.