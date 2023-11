Marianela Valverde experimentó ‘el milagro de un abrazo’ en tiempos de tristeza

Marianela Valverde vivió un momento reconfortante en tiempos de dolor. La expresentadora de Combate, de Repretel, ha estado atravesando días complejos luego de recibir noticias desfavorecedoras relacionadas con su intento de ser madre.

Valverde ha intentado concebir por medio de la fecundación in vitro (FIV), procedimiento al que acudió luego de enterarse de que ella y su esposo, Juan David Cardona, tienen dificultades para embarazarse.

La actual empresaria e influencer ha hablado abiertamente de su proceso porque cree en la importancia de desestigmatizar estos temas. Al alzar su voz, representa a muchas parejas que atraviesan por lo mismo y, además, recibe la empatía de muchas personas.

Marianela Valverde, de 40 años, ha abierto su corazón para contar cómo ha sido su proceso para lograr convertirse en madre a través de la FIV. Foto: Pablo Sancho (Pablo Sancho)

Hace una semana, Valverde abrió una vez más su corazón para contar que de la última extracción que se realizó (en un nuevo intento para ser mamá a través de la FIV) solamente se pudo obtener un embrión que llegara a blastocisto, que es la primera etapa de desarrollo del embrión, según contó en sus historias de Instagram.

“Se le realizó un test que fue enviado a Miami para un análisis que estudia la información genética del embrión. Cuando estaba en Miami recibí la triste noticia de que los resultados habían salido desfavorecedores y que por consiguiente, sin entrar en detalle, no podía ser transferido”, confió.

En la seguidilla de videos, Marianela contó que este segundo intento por lograr embarazarse “tampoco funcionó”.

“Hemos decidido tomar una pausa por lo menos en lo que resta del año. Hay mucho que pensar, que decidir, que analizar. Creo que lo más conveniente, según recomendaciones de nuestra psicóloga, es que por el momento tengamos una pausa antes de tomar una decisión. Aunque esto es muy cansado y desgastante, lo más seguro es que vamos a seguir luchando. Es difícil decirlo porque esto es fuerte”, agregó Marianela, quien sabe que ella y su esposo “encontrarán nuevas fuerzas y se levantarán”.

Marianela Valverde habla del poder de un abrazo

La tarde de este 26 de noviembre, Marianela volvió a hablar de sus sentimientos. Esta vez para agradecer los mensajes de apoyo que recibió luego de contar que los resultados de su proceso no fueron lo que esperaban.

“Me encuentro viendo algunos de los mensajitos de ustedes y respondiendo un poco tarde, porque en el momento cuando me siento mal o triste, no puedo ni siquiera ver mensajitos, entonces cuando me siento un poco mejor, decido verlos y responderlos (...). Lo bonito de contar la historia es que las personas sienten empatía contigo y te quieren ayudar y eso se siente”, dijo.

Valverde prosiguió diciendi que el sábado 25 le pasó algo “muy bonito” que quería compartir.

“Desde que me desperté lo hice desanimada y triste”, contó.

Marianela Valverde y su esposo el día en el que le extrajeron sus óvulos por primera vez. La expresentadora de televisión ha documentado todo su camino en su cuenta de Instagram. Foto: Marianela Valverde para LN

Marianela, quien grabó el video en el que habla desde la playa, resaltó que en medio de tantas bendiciones y en un lugar “tan bonito” como en el que se encuentra también es posible sentirse “triste”.

“Definitivamente, la felicidad no está determinada por lo material ni por el dinero, sino por el estado mental y las circunstancias y situaciones. La felicidad no es algo permanente. La felicidad y la tristeza son una variable constante a lo largo de nuestras vidas y estas van a cambiar, van a fluctuar”.

Volviendo a lo que quería contar, Marianela compartió cómo después de haber amanecido tan desanimada, ella y su esposo decidieron salir a almorzar.

“Yo tenía mis lentes oscuros, era uno de esos días en los que usted se siente horrible, en que no se alistó. O como hoy, (domingo 26) que no me quise maquillar ni nada, hay días de esos. Yo estaba en el restaurante con la familia de JuanDa (su esposo), cuando en eso se me acerca una seguidora y lo que hizo fue abrazarme”.

Tras mostrarse conmovida y tomar un poco de aire, Marianela contó que necesitaba ese abrazo.

“Lo necesitaba. No se imaginan el milagro que causa un abrazo en una persona que se encuentra luchando en un proceso como estos. El abrazo es medicinal, el abrazo lo es todo. Todo lo que necesitamos. Con ese abrazo pude sentir de una manera más sólida, más precisa, más presencial el abrazo de muchas de ustedes que me mandan siempre por mensajito. Se sintió tan bonito que de verdad me mejoró el día”.

Valverde expresó que no hay nada más fuerte ni mejor que un abrazo, que incluso supera las palabras esperanzadoras.

“Quiero aprovechar para enviarles un abrazo a todas esas personas que están conmigo en el proceso, que también están luchando y que tal vez la están pasando mal o con mucha tristeza. Las abrazo desde el corazón”.