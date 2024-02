María Jesús Ceciliano de ‘XGoleada’: la voz experta en fútbol que sobresale en la radio a sus 25 años

Fue a los cuatro años cuando María Jesús Ceciliano Solano se enamoró del fútbol, un deporte que estudiaba y jugaba durante los recreos escolares. Aún conserva imágenes borrosas del Mundial de Corea y Japón en su memoria. En esa época infantil época, sin saberlo, comenzó a moldear su feliz presente.

Desde hace dos años, María Jesús es parte de XGoleada, un programa deportivo multiplataforma que se transmite por Columbia 98.7 FM y se ve en TD+2 de lunes a jueves, a partir de las 9 a. m. Los viernes, el espacio solo se emite por la radio y los domingos a las 8 p. m. en TD+2.

Desde hace dos años, los análisis y comentarios futbolísticos de María Jesús Ceciliano se escuchan en 'XGoleada', de radio Columbia. Foto: María Jesús Ceciliano para LN

En la radio, la periodista destaca en una franja matutina en la que Teletica Radio y Monumental ofrecen sus programas deportivos, predominantemente presentados por comunicadores hombres de mucha experiencia en el campo. Sin embargo, en su trabajo en Columbia, junto a Claudio Ciccia, María Jesús no se queda atrás.

Ceciliano considera que destacarse en este medio tiene que ver más con el conocimiento, independientemente del género; aunque es consciente del impacto que su trabajo puede tener en otras mujeres que están comenzando su camino.

“Creo que tengo la capacidad de hacerlo sin importar el género. Me siento bastante segura. Es importante que, al final, si una mujer hace bien su trabajo, abrirá puertas para las nuevas generaciones. Si tienes conocimientos y bases sólidas de fútbol, puedes debatir de igual a igual con cualquier persona, o cualquier hombre que esté frente al micrófono”, dice la mujer, que nunca permitió que los estereotipos alrededor de los juegos o carreras “masculinas” la limitaran.

'XGoleada' se escucha de lunes a viernes, por radio Columbia, a partir de las 9 a. m. Allí Claudio Ciccia y María Jesús Ceciliano analizan el fútbol nacional e internacional. Foto: María Jesús Ceciliano para LN

Amor por el fútbol

A los 15 años, Ceciliano decidió que quería estudiar periodismo, siempre pensando en enfocarse en el deporte, especialmente en el fútbol. Su medio preferido siempre ha sido la prensa escrita, aunque sus habilidades le han abierto oportunidades en otros ámbitos.

“Las cosas sucedieron. Me apasiona la prensa escrita, siempre fue mi meta, lo que quería. Todo ocurrió rápido”, comentó María Jesús. En el 2018 comenzó colaborando con Perfiles del Fútbol, el medio de Juan Carlos Loría, quien es el productor de XGoleada. Allí empezó escribiendo notas y cubriendo eventos en estadios. Fue precisamente este contacto el que la llevó a su trabajo actual.

“Un día, durante la pandemia, le dije a Juan Carlos que me llevara a ver cómo producía el programa; la parte gráfica es muy buena. Ese día había un partido de la Europa League y me invitaron a hacer un resumen y comentarios: estuve cinco minutos al aire”, recuerda.

Al final de su participación, Claudio Ciccia habló con ella y la invitó a formar parte del programa. Para ella fue un desafío, sobre todo porque sus únicas experiencias en radio fueron las aprendidas en la universidad. El tiempo pasó y hoy reconoce que todo ha sido un proceso constante de aprendizaje y crecimiento.

Sobre Claudio Ciccia, destaca que es uno de los profesionales que mejor analizan el fútbol. Además, resalta que Ciccia, como apasionado del deporte, “va más allá de la Selección Nacional y Keylor Navas”.

“Sabe lo que sucede en el resto del mundo y analiza muy bien. Claudio me ha apoyado desde el principio, me orientó cuando fue necesario. Mi crecimiento a su lado ha sido significativo; le tengo respeto y admiración, y le agradezco que haya confiado en mí”, afirmó.

Además de su pasión por elfútbol, María Jesús Ceciliano Solano, de 25 años, es una apasionada del ejercicio y de la historia. Foto: María Jesús Ceciliano para LN

En la radio, la joven cartaginesa funge como analista, panelista y comentarista de fútbol nacional e internacional. Dice que sus conocimientos se han ido acumulando desde que se interesó por el fútbol, inspirada por su padre y dos hermanos varones. Además, ella siempre contó con el apoyo de su madre, quien la alentó a seguir sus sueños.

“Desde niña no solo me gusta ver partidos, sino que también me empecé a interesar por la estadística y a analizar jugadas en sí. Al final, eso es algo que no te enseña la universidad. Tomé un curso de periodismo deportivo donde enseñan cosas básicas. El conocimiento del fútbol se adquiere con el tiempo”, dijo María Jesús, quien está a punto de graduarse como periodista.

Parte de sus conocimientos fueron enriquecidos con sus estudios voluntarios para conocer la historia del fútbol. Desde que recuerda, veía documentales y partidos de décadas pasadas.

“Uno se va empapando para tener un conocimiento amplio, para familiarizarse con esos eventos que por edad no pudo vivir, pero que le interesa conocer”, compartió Ceciliano, quien recibe comentarios positivos de otros colegas.

Los sueños de María Jesús

Aunque disfruta cubriendo los partidos, reconoce que quiere hacer carrera en el mundo del análisis.

Es una apasionada del fútbol en general, aunque su pasión es el fútbol internacional.

“Trabajar en una cadena internacional y analizar fútbol es mi mayor sueño”, confesó la seguidora del Fútbol Club Barcelona y del Club Sport Herediano. Considera que revelar sus preferencias no afecta su profesionalismo, ni la ética e integridad que considera necesaria.

Otras de sus aspiraciones incluyen cubrir una Copa del Mundo y entrevistar a Lionel Messi, así como hacer coberturas de la Selección de Argentina y del Barcelona.

A corto y mediano plazo, le encantaría tener un programa de análisis especializado en fútbol internacional.

Aunque su enfoque principal está en el fútbol, también desea explorar otros campos como la enseñanza y la historia.

“El apoyo de mis padres, especialmente de mi mamá, siempre ha sido vital para alcanzar objetivos y desarrollarme como persona. Ella es mi ejemplo a seguir”, María Jesús Ceciliano.