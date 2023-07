Luis Miguel desconcierta a sus fans con enigmático mensaje en redes sociales: ‘Mienten para vender’

En los últimos meses, Luis Miguel generó entusiasmo entre sus seguidores por su regreso a los escenarios y el inicio de su gira 2023. Sin embargo, recientemente dejó a sus fans perplejos tras publicar un enigmático mensaje en sus redes sociales, el cual pocos lograron interpretar.

Este 14 de julio, la cuenta oficial de Instagram del reconocido “Sol de México” presentó una historia peculiar. La imagen mostraba al joven intérprete de “La incondicional” acompañada de la frase: “Ustedes mienten para vender”.

Estas palabras desconcertaron a muchos, ya que no se sabe a quiénes van dirigidas ni cuál pudo haber sido la razón que llevó a Luis Miguel a expresarse de esta manera. No obstante, no es la primera vez que utiliza esta frase, pues hace varios años la pronunció durante una conferencia de prensa como una forma de reclamo.

En el año 2010, durante la presentación de su álbum homónimo, el cantante tuvo un altercado con un reportero colombiano que lo cuestionó por no brindar detalles sobre su vida en las plataformas digitales, especialmente en relación a su salud, ya que en aquel entonces circulaban rumores sobre posibles afectaciones.

Luis Miguel generó incertidumbre con este mensaje: "ustedes mienten para vender". Foto: Instagram

La molestia en el rostro y la voz de Luis Miguel fueron evidentes, y de manera contundente culpó al periodista y a los medios de comunicación sensacionalistas por generar preocupación en el público a través de rumores infundados. “Tú formas parte de la culpa. Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso y fue una mentira. La gente tiene que saberlo, ustedes mienten para vender”, declaró en aquel momento.

Hasta el momento, el cantante no realizó ninguna aclaración al respecto. Sin embargo, continúa preparándose para dar inicio a su extensa serie de conciertos, con más de 60 programados en Argentina, Chile, Estados Unidos y México.

