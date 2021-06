“La última vez que hablé contigo (la jueza) me hiciste sentir como si estuviera muerta, como si no importara, como si no me hubieran hecho nada, como si pensaras que estaba mintiendo (...). Quiero que me escuchen. Les digo esto, nuevamente, para que tal vez comprendan la profundidad, el grado y el daño. Quiero y merezco cambios en el futuro”, detalló.