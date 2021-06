“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU (método anticonceptivo) dentro de mí, pero no me dejan ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien. Me siento intimidada y me siento excluida y sola”, agregó la cantante.