Lana Del Rey es la nueva imagen de una campaña de Kim Kardashian para el Día de San Valentín

La cantante estadounidense Lana Del Rey, de 38 años, fue anunciada el 18 de enero como la nueva imagen de la marca de Kim Kardashian, SKIMS, en una campaña de moda para el Día de San Valentín.

“Fui una gran fan de SKIMS desde el principio, por lo que participar en su campaña de San Valentín es muy emocionante”, compartió la intérprete de Say Yes to Heaven en un comunicado de prensa.

“Su colección es tan hermosa y soñadora, lo que hizo que colaborar con (la fotógrafa) Nadia Lee Cohen en la creatividad fuera tan divertido. Espero que les guste tanto como a mí”, añadió.

El seductor anuncio adopta la estética del antiguo Hollywood y el estilo vintage americano que caracteriza a la artista, 11 veces nominada al Grammy.

Del Rey exhibe algunos de sus conjuntos más sensuales hasta la fecha con la línea de lencería V-Day de SKIMS, diseñada especialmente para la época más romántica del año.

En una de las fotografías, luce un body de encaje azul con guantes y lazos, aportando una dosis adicional de coquetería mientras posa sobre una gran caja de chocolate en forma de corazón.

En cuanto a la sesión de fotos, la colección de San Valentín de SKIMS también incluye cómodas pijamas, como la que Del Rey lleva con estampado de corazones.

La aclamada artista se une a una creciente lista de músicos, modelos, actores y las propias hermanas Kardashian que colaboran con la marca.

En 2023, Kim, de 43 años, seleccionó a las actrices de la serie The White Lotus y amigas cercanas en la vida real, Beatrice Grannò y Simona Tabasco, como sus inspiraciones, y en 2021, convocó a Kendall Jenner, de 28 años, y Kylie Jenner, de 26, para una sesión que las mostró como trillizas.

La socialité alzó su imperio en la moda, al firmar acuerdos con la NBA y la WNBA en 2023 (conocido también como el patrocinador oficial de ropa interior de la organización) y expandir su portafolio de celebridades con nombres como Nelly Furtado, Cardi B, Kim Cattrall y Patrick y Brittany Mahomes.