Kim Kardashian arrasa en ventas en línea con su prenda íntima a pesar de las críticas

En octubre, la prominente figura social Kim Kardashian presentó bajo su marca Skims una prenda de vestir que generó diversas reacciones, siendo considerada por muchos como una innovación y por otros como un auténtico despropósito.

Esta colección de prendas íntimas consiste en sujetadores que presentan un relieve semejante al pezón, perceptible a través de la ropa.

El producto fue promocionado en la plataforma en línea de Skims y, a pesar de las expectativas, se agotó rápidamente.

Para el lanzamiento, Kim eligió producir un video en el que afirmaba que esta prenda contribuirá a combatir el cambio climático, asegurando que quienes la usen, incluso en climas cálidos, darán la impresión de sentir frío.

La socialité destinará el 10 por ciento de las ventas de este sostén push up a la organización 1% for the planet, una red comprometida con respaldar iniciativas a favor del medio ambiente.

Así, el ultimate nipple push-up bra, como se denomina el producto, no solo aborda preocupaciones ambientales, sino que también respalda a mujeres que enfrentaron el cáncer de mama y debieron someterse a mastectomías, contribuyendo a restaurar su confianza y seguridad.

De igual manera, mujeres trans que buscaban una alternativa más auténtica para vestirse se sienten satisfechas con esta prenda.

A pesar de ello, el push up no recibió solo aprobación en este segmento de la población, ya que algunas mujeres expresan su descontento argumentando que quienes lleven esta prenda podrían ser objeto de acoso en la calle o en el entorno laboral, cuestionando la pertinencia de mostrar los pezones en público.

Comentarios como “Lo que menos quiero en el trabajo”, “Esto es muy estúpido”, “Para mi colonia marginal donde te sexualizan solo por ser mujer, no van esos bra”, “Gracias, yo prefiero no usar bra”, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación de esta prenda.

Kim Kardashian lanzó al mercado en octubre su línea de sujetadores, parte de la colección 'Skims'.

