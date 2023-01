Kimberly Loaiza sobre su parálisis facial: ‘Me veía la sonrisa de medio lado y la cara casi derretida’

Kimberly Loaiza, la presentadora de televisión y también exparticipante de Dancing with the Stars, se sinceró sobre una situación de salud que la afectó fuertemente por causa del estrés durante la pandemia. Una parálisis facial fue el resultado de una seguidilla de preocupaciones provocadas por la falta de trabajo y de dinero.

El derrame sucedió a finales del año 2021. “Durante la pandemia comencé a tener un montón de problemas de salud. Pensé que era por los anticonceptivos, que era algo hormonal”, recordó Loaiza de 31 años.

A través de sus experiencias, la presentadora de televisión Kimberly Loaiza siempre ha buscado cómo ayudar a otras personas. Foto: Archivo.

Ella se hizo varios exámenes médicos que revelaron que su nivel de cortisol estaba “por las nubes”. Para ese tiempo se había quedado sin trabajo porque algunas de las empresas con las que tenía relación como creadora de contenido no invertían en este rubro, tampoco estaba El Chinamo de Teletica, ni había corridas de toros.

Además, no había eventos en los cuales trabajar y el negocio familiar de venta de alimento para perro también cayó en ventas.

Kimberly contó que ella siempre ha sido una persona ahorrativa y que afrontó los gastos diarios con un dinero que tenía guardado, pero cuando empezó a acabarse y no había trabajo, el estrés empezó a hacer de las suyas. Su salud comenzó a verse afectada, pero ella nunca lo relacionó con la preocupación.

“Por todo lado empecé a verla feísima, pero dije: ‘Dios es grande, algo me va a salir’”. Y efectivamente así fue. A la también modelo la contrataron para realizar tres sesiones de fotos, con eso iba a poder ayudarse económicamente, pero pasó lo inesperado.

“Una semana antes de las fotos me da la parálisis facial”, recordó. Por esta situación Loaiza no pudo hacer las fotografías ya que su rostro se vio muy afectado. “Fue demasiado impactante, me veía la sonrisa de medio lado y la cara casi derretida. Era horrible porque todo fue demasiado rápido”, agregó.

“No nos percatamos del estrés’ Copiado!

Por supuesto que Kimberly tenía que hallar una solución para la parálisis, pero en ese momento, sin trabajo y sin dinero, no tenía cómo pagar una terapia de recuperación. Fue entonces que buscó la manera de aplicarse ella misma ciertos masajes que encontró en YouTube.

Cuando participó en 'Dancing with the Stars', Kimberly Loaiza aprovechó para hablar sobre su lucha contra la anorexia. (JOHN DURAN)

Sabe que lo mejor es contar el apoyo de un especialista, pero en ese momento no tenía los medios para hacerlo. “Me tocó solita empezar a hacer los ejercicios para recuperarme. Después una terapeuta me dijo que no estaba al 100%, pero que más bien me había ido muy bien”, afirmó.

Loaiza habló de este momento de su vida con el fin de hacer un llamado de atención a las personas. La presentadora explicó que muchas veces el estrés no se manifiesta hasta que ya es muy tarde; asegura que es fue lo que le sucedió a ella.

“A veces no nos percatamos del estrés. Yo soy una persona que ante cualquier situación digo que todo está bien, que la puedo afrontar y no es así, a veces tenemos que analizar que no siempre se puede”, dijo.

La parálisis facial le dio a Kimberly en el lado derecho de su rostro. Ella explicó que cuando habla la boca queda de medio lado, también se le “cayó” la ceja y que su mejilla no se levanta (”quedó como muerta”).

En el caso de la ceja tiene cerca de un 20% de movilidad y para “emparejarla” con la izquierda, una doctora le aplica botox.

Después de la parálisis, Kimberly siguió con su vida, pero hubo un momento en que el estrés la atacó de nuevo. Ella no se había dado cuenta de eso, hasta que comenzó con un dolor en el pómulo derecho.

Cuando Kimberly se fue a revisar, la doctora de Teletica le dijo que estaba a punto de tener una recaída.

En ese momento se puso en tratamiento para evitar una nueva parálisis.

Loaiza quiere que las personas conozcan su caso, pues para ella es importante crear consciencia sobre la salud y así evitar un mal mayor.

“Hay una frase que me inspira mucho: ‘Camina hacia adelante aunque te vayan arrancando pedazos de piel al caminar’. Yo seguí caminando con todas las piedras en el camino, aún siguen pasándome muchas cosas. Uno tiene que agarrarse de la mano de Dios, pero también hay que buscar soluciones”, dijo.

Kimberly ha sido muy abierta con este tipo de temas, porque cree que hablar sobre ellos puede calar en el público. Antes había comentado que sufrió de alopecia (pérdida de cabello) por el estrés y que luchó contra la anorexia.