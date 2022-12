Keyla Sánchez, Kimberly Loaiza y Natalia Rodríguez: las figuras que más dieron que hablar en el 2022

Al llegar al final de este 2022 y repasar los nombres de las figuras que fueron noticia, hay personalidades que es inevitable no mencionar. Ya sea por protagonizar momentos difíciles o por agradar a la audiencia, Keyla Sánchez, Kimberly Loaiza y Natalia Rodríguez se convirtieron en las figuras de la TV costarricense que más dieron que hablar en los últimos 12 meses.

Keyla Sánchez fue una de las presentadoras de 'El Chinamo' de Teletica este diciembre. Este espacio le devolvió un rol más protagónico tras su accidente el 31 de marzo. (Rafael Pacheco Granados)

Keyla Sánchez Copiado!

Si hay un nombre mediático en Costa Rica ese es el de Keyla Sánchez, la presentadora costarricense que por mucho tiempo ostentó la primera posición como la figura tica viviendo en el país más seguida en Instagram, posición muy favorecedora en tiempos de influenciadores y creadores de contenido con quienes las marcas hacen cuantiosos contratos. Hoy, el primer lugar lo ocupa la modelo, empresaria y cantante Melissa Mora.

Es difícil que quien consume televisión y redes sociales no conozca a Sánchez, de 30 años, quien era la presentadora estelar de Qué buena tarde, de Teletica.

Este 2022, el nombre de Keyla Sánchez sonó más que nunca luego de que la madrugada del 31 de marzo sufriera un aparatoso accidente. Su gran camioneta quedó inservible tras chocar contra un peaje en la ruta 27 y Keyla sufrió una fractura en el fémur, le hicieron una cirugía y, poco después, logró una recuperación positiva.

Sin embargo, los ojos no dejaron de estar sobre la presentadora de Teletica, quien el 18 de abril realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que, además de hablar de su estado de salud, negó categóricamente que su percance tuviera que ver “con consumo de alcohol y menos por drogas”.

Sánchez mencionó el tema porque cuando se supo de su accidente, en redes sociales circularon videos de una actividad social en la que ella estuvo antes y en la que usuarios de las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram señalaban que ella se encontraba en estado de ebriedad antes del choque.

Keyla continuó con su vida y su trabajo en Instagram, donde tuvo una evidente disminución de seguidores. Actualmente, cuenta con 866.000 y antes de su accidente tuvo al menos 8.000 más, por dar una cifra reservada. Durante su incapacidad y ausencia de la televisión, su colega Natalia Rodríguez llegó como presentadora del espacio vespertino y familiar Qué buena tarde.

El 11 de julio, poco más de tres meses después de su percance, Sánchez regresó a la pantalla del 7: no en un rol tan protagónico, sino que se sumó al nuevo espacio Calle 7 como reportera.

Keyla Sánchez habla por primera vez de su accidente: ‘No fue por alcohol y menos por drogas’

Su nombre volvió a sonar con fuerza dos meses después de regresar a la pantalla: la primera semana de setiembre, funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fueron a buscarla a su lugar de trabajo para notificarla sobre una indagación que se dio a conocer dos semanas después y tuvo relación con su accidente.

Acerca de la visita, Sánchez comentó a La Nación por WhatsApp que “Tras el accidente que sufrí en el mes de marzo, hay una serie de procedimientos que se derivan de este incidente y que, como cualquier costarricense, atenderé en las vías que corresponda”.

El 21 de setiembre, Keyla Sánchez Granados fue indagada “por presuntos delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica”, según le informó la Fiscalía de Pavas a La Nación.

Este diciembre, Sánchez fue una de las presentadoras de El Chinamo de Teletica, labor que la colocó nuevamente en un rol protagónico.

El ascenso y popularidad de Sánchez creció en los últimos años y siempre dio de qué hablar, nunca como en este 2022. Aparte de lo dicho en su transmisión de redes sociales en abril, Keyla no ha brindado declaraciones relacionadas con el accidente ocurrido en marzo.

Natalia Rodríguez causó sensación en su visita al mundial de Qatar. Foto: Instagram

Natalia Rodríguez atrae la atención de las cámaras de la FIFA en el Mundial Qatar 2022

Natalia Rodríguez Copiado!

Si hay una figura infaltable en la pantalla costarricense, esa es Natalia Rodríguez, presentadora con muchos años en la tele y siempre bien acogida por la audiencia. Habitualmente es parte de Sábado Feliz, espacio de las tardes de Teletica, y nunca falta en alguna producción de temporada de Teletica Formatos.

Este 2022 fue diferente para Rodríguez, a quien convocaron como presentadora estelar de Qué buena tarde tras el accidente e incapacidad de Keyla Sánchez. Incluso después de que Sánchez regresara al 7, Natalia continuó como ficha del programa de las tardes.

La figura de Rodríguez alcanzó mayor notoriedad al ser fichada como una de las copresentadoras de la sétima temporada de Dancing with the Stars, uno de los programas más vistos de este 2022. Antes había ocupado puestos similares, en esta ocasión, la audiencia la vio más seguido por su notable paso en Qué buena tarde.

En los últimos meses, ella siguió abriéndose camino: la presentadora y creadora de contenido viajó hasta la Copa Mundial de Fútbol en Qatar y protagonizó varios titulares, pues sobresalió en las tomas realizadas, durante el partido de Costa Rica contra Japón, por las cámaras de la FIFA.

Días antes también había aparecido en las pantallas del Fan Fest de Qatar. Consultada por La Nación sobre sus apariciones, ella expresó: “Qué chiva que el mundo pueda ver a Costa Rica con el Pura Vida, con la sonrisa, con esa buena vibra y esa buena energía”.

Kimberly Loaiza, de 31 años, ha alzado la voz para visibilizar la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Este 2022 fue una de las figuras costarricenses que más interés generó. Foto: Kimberly Loaiza para LN

Kimberly Loaiza Copiado!

El nombre de Kimberly Loaiza ya le era familiar a los costarricenses, pero fue hasta este 2022 cuando la plataforma de Dancing with the Stars (DWTS) le dio la exposición necesaria para convertirse en una de las figuras más amadas por la cámara y querida por las personas.

Kimberly Loaiza tras ‘Dancing’: ‘el cariño de la gente es más que un trofeo’

Su sencillez y su sonrisa, que transmiten autenticidad, fueron un par de factores que la ubicaron en el segundo lugar del concurso de ballroom de Teletica, a solo 1,25% de diferencia del primer puesto obtenido por la actriz de fama internacional Lorna Cepeda –reconocidísima por su papel de Patricia Fernández, la peliteñida, en el fenómeno televisivo Yo soy Betty, la fea–.

Kimberly estuvo cerca del primer puesto teniendo solamente 60.000 seguidores contra los 2,5 millones con los que en ese momento contaba Cepeda en redes sociales.

Este 2022 fue un año memorable para Loaiza, de 31 años, quien se consolidó como un rostro televisivo que tiene el agrado, la aceptación y el interés de la audiencia.

Tras su paso por DWTS, competencia en la que se destacó por el talento en la pista, ella comentó que sin duda el premio más grande era el afecto manifestado por los costarricenses.

“Lo más importante que me dejó la competencia es el cariño de la gente; que siempre me vieran como realmente soy. Porque una cosa es que me vean en una foto en redes sociales, pero ahí en la competencia pude compartir con ellos por toda la semana. Para mí el cariño de la gente fue más que un trofeo”.

Las noticias en torno a su figura son siempre material que genera la curiosidad entre la gente. Loaiza se ha mantenido alejada de la polémica y más bien ha dado mensajes de aceptación, amor propio y lucha, pues confió que, desde hace años, batalla contra la anorexia.

Por buenos momentos o razones no tan positivas, este 2022 es un año que Keyla, Natalia y Kimberly nunca van a olvidar.