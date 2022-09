Kimberly Loaiza tras ‘Dancing’: ‘el cariño de la gente es más que un trofeo’

A punta de sonrisa y talento en la pista, Kimberly Loaiza se hizo un campo en la exigente competencia de popularidad que implica Dancing with the Stars, formato que llegó el pasado domingo a su término.

La presentadora, siempre carismática, se ganó la simpatía del público quedando en segundo lugar del certamen por un ínfimo porcentaje que la separó de la ganadora Lorna Cepeda.

Kimberly se muestra más que satisfecha por su desempeño. “Lo más importante que me dejó la competencia es el cariño de la gente; que siempre me vieran como realmente soy. Porque una cosa es que me vean en una foto en redes sociales, pero ahí en la competencia pude compartir con ellos por toda la semana. Para mí el cariño de la gente fue más que un trofeo”, expresó.

Kimberly Loaiza llegó a final de ‘Dancing’ con la incertidumbre de quién es su admirador secreto

Kimberly Loaiza fue una de las concursantes que gozó de mayor popularidad durante el transcurso del programa. Foto: Instagram

Loaiza, de 31 años, considera que uno de los momentos más especiales de la temporada fue la conocida gala memorable, donde pudo hablar sobre temas como los problemas alimenticios que ella sufrió, así como el bullying. “Saber que pude inspirar mucho a la gente con estos temas es algo que aprecio muchísimo. Llevarse ese mensaje a la gente en casita es especial”, comenta.

Kimberly llegó a la final con una lesión en el tobillo, que incluso le impide caminar con normalidad. Además, con el tema del apoyo de la gente, logró superar un robo a su cuenta de Instagram, la cual tenía casi 400.000 seguidores.

Kimberly Loaiza llega a la final de’ Dancing’ con una lesión, pero más segura que nunca

Kimberly Loaiza dio todo de sí en cada una de sus presentaciones. Fotografía de Lilliam Arce (Lilly Arce Robles.)

“Quedo agradecida. Yo gané al saber que puedo inspirar superación, que no hay limitaciones, que los sueños se cumplen. Eso fue lo que más me marcó de toda la competencia. Llevar ese mensaje y dejar ese grano de arena... Decir que tener limitaciones está en la mente. Si están pasando por alguna dificultad que recuerden que pueden salir de eso”, dijo.

Loaiza asegura haber disfrutado cada una de sus presentaciones junto a Erick Vásquez, su pareja en la pista. Foto: Lilly Arce

Para sus seguidores, tiene un mensaje claro: “quisiera decirles que gracias por confiar en mi trabajo, apoyarme en este proceso y querernos tanto. A Erick (Vázquez) y a mí cuando nos ven en la calle, no sabe cómo se ponen... Es un agradecimiento tremendo el que tengo”, dijo.

Ante el éxito y el auge de su popularidad, Loaiza está a la espera de un chance fijo dentro de la esfera televisiva. “Voy terminando el programa, no sé qué tendrá la vida, el canal, doña Paula Picado... Pero lo que venga estoy con la disposición y amor para recibirlo. Sé que vienen cosas muy grandes para mí. Vamos a esperar”, finalizó.