Kim Kardashian recibe críticas al mostrar su extravagante decoración navideña

La socialité estadounidense Kim Kardashian recientemente volvió a captar la atención y fue objeto de críticas por parte de los internautas al compartir en sus redes sociales la ornamentación de los árboles navideños en su residencia.

En el video, la fundadora de la reconocida marca de moda SKIMS se desplazó por un corredor de numerosos árboles adornados con escarcha en su opulenta mansión de $60 millones en Hidden Hills, California, Estados Unidos, al ritmo de una melodía de fondo.

Aunque no brindó muchos detalles en el video, diversos seguidores no tardaron en expresar críticas hacia la decoración, calificándola como “poco atractiva” y un “derroche de espacio”, según informó el medio Page Six.

“Hay una diferencia entre ‘menos es más’ y manicomio”, compartió una persona en Reddit. Otra intervino diciendo: “Esto es hilarantemente hortera”, mientras que un tercero añadió, “Me recuerda al final del lavado de autos”, afirma el medio anteriormente mencionado.

La protagonista de Kardashians, de 43 años, también exhibió recientemente árboles similares ubicados fuera de su baño de estilo ultra minimalista.

El canal de televisión español Divinity sostiene que algunos observadores encuentran similitudes notables con la exhibición anual que solía llevar a cabo por estas fechas la exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la Casa Blanca.

Asimismo, el medio destaca que, al parecer, la hija de Kardashian estuvo de acuerdo con su madre respecto a los colores elegidos para la decoración. Como recordó Kim durante una conversación con Ellen DeGeneres, su hija North suele utilizar la decoración de la casa como un punto de conflicto, ya que no le agradan los tonos blancos y beige que predominan en todas las estancias.

Por lo tanto, Kim afirmó que, a pesar de las críticas de sus hijos, se esfuerza por mantener su decoración lo más llamativa posible. Por esta razón, el blanco abunda en la ornamentación navideña de la casa, inclusive en el exterior, donde numerosos árboles resplandecen con luces blancas.