“En agosto del 2019 mi hijo empezó a sentir mareos y dolores de cabeza, también sufrió de baja en la presión. Lo llevamos de nuevo al hospital, le hicieron exámenes y una resonancia magnética. El doctor que lo había operado antes me dijo: ‘Yo te aprecio mucho, eres mi amigo, pero aunque me dieras $1 millón, yo no opero a Carlitos porque el tumor está en la raíz del cerebro, no hay nada que hacer’”, recordó Kike.