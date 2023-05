Kevin Costner y su divorcio: ¿quién es Christine Baumgartner, la mujer que puso el punto final?

Kevin Costner y Christine Baumgartner están en el ojo de la tormenta mediática por su repentina separación. El matrimonio de 18 años, que parecía sólido y alejado de cualquier escándalo, se terminó súbitamente cuando la propia Christine presentó este lunes una solicitud de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

La exmodelo estadounidense conoció al director de Danza con lobos en 1998. “Intercambiamos números de teléfono y le pregunté si no le molestaba que la llamara en dos semanas, no me di cuenta de que eso podía resultar insultante”, le contó el actor a revista People.

En setiembre del 2004 se casaron en el enorme rancho de la estrella de Hollywood ubicado en Aspen, Colorado, y fueron formando su familia lejos de los flashes con los nacimientos de Cayden, Hayes y Grace, la hija menor.

Aunque ambos reconocieron tener pocas cosas en común, por los 20 años de diferencia, el tiempo puso todo en su lugar. “Ella me dijo: ‘Te voy a esperar, pero no mucho. Cuando recobres el sentido, vuelve a mí’. Y lo hice”, contó el actor, confirmando así que atravesaron una crisis que lograron navegar sin el escándalo que los rodea actualmente.

A Baumgarter se la pudo ver en diversos eventos acompañando a su esposo, como el año pasado, cuando ambos asistieron a la entrega de los premios Óscar. Sin embargo, ella no se siente cómoda siendo el centro de atención y su silencio ante el abrupto pedido de divorcio es una prueba de ello. La mujer, nacida en California, empezó a barajar la idea de abrir su propia empresa en el 2004 junto a su mejor amiga, Tamara Muro, con quien lanzó una marca de carteras de diseños propios: Cat Bag Couture. “Muchas conocidas me dijeron que querían cierto modelo de cartera, así que empecé a crearlas por ellas y así nació todo”, contó Christine.

En una de las pocas entrevistas concedidas a la prensa, habló sobre el apoyo de Costner en el proceso de expansión de la marca. En diálogo con The Denver Post contó que en el 2005 empezó a diseñar fundas para laptops.

“Cuando ya tuve las muestras, decidí consultarle a Kevin y me dijo que eran hermosas, así que di el siguiente paso. Siempre me gustó la moda, el estilismo, así que el haber podido combinar eso con la confección de algo funcional fue perfecto”, expresó la empresaria.

Además, Chrstine contó que los nombres de sus carteras provienen de integrantes de su familia y de amigas. “Me gustan las mujeres que son fuertes y femeninas”, añadió Baumgartner, quien trazó su propio camino en la industria de la moda sin aceptar que su marido publicite su trabajo en el círculo en el que se mueve.

Por el contrario, la empresaria llevó adelante su marca con modestia y trabajo constante, dividiendo su tiempo entre la vida familiar, la crianza de sus hijos y su compañía. A partir de esta semana, su nombre seguramente alcance una notoriedad que ella jamás hubiese querido o imaginado, pero difícilmente sea ella quien eche leña al fuego.

Costner sí se pronunció Copiado!

La inesperada decisión de la exmodelo y diseñadora no hizo más que sacudir el avispero y los rumores no tardaron en surgir. Sin embargo, ella se mantuvo en silencio, a diferencia del actor de Yellowstone, quien reaccionó a través de un comunicado enviado al portal TMZ.

“Con gran tristeza, han ocurrido circunstancias fuera de su control que han resultado en que el señor Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio”, confirmó el representante del actor. “Pedimos que se respete su privacidad, la de Baumgartner y la de sus hijos mientras atraviesan este momento difícil”, se agregó en el escrito, que resultó un tanto críptico.

En su petición de divorcio, Baumgartner pidió la custodia compartida, que fue aceptada por su expareja de manera inmediata. De esta forma, los trámites comenzaron a acelerarse en medio de un total hermetismo, lo que siguió generando especulaciones.

Como consecuencia, no sorprendió cuando un rumor comenzó a cobrar fuerza, pero sí su contenido: que Costner se habría enterado que una mujer con la que trabaja en el set de la serie de Paramount+, y con quien habría tenido un affaire, estaría esperando un hijo suyo. La desmentida también llegó con celeridad.

“No podría estar más lejos de la verdad”, se informó a TMZ. “No está claro quién inició el rumor o incluso quién supuestamente quedó embarazada de Costner, pero la historia falsa ha estado circulando en las redes sociales desde que su esposa, Christine, solicitó el divorcio el lunes”. Asimismo, trascendió que Baumgartner no pedirá la manutención conyugal. En este contexto turbulento, la mujer se refugia en sus hijos y no brinda declaraciones a la prensa.

