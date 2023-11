Keke Palmer pide orden de restricción hacia expareja por presunto abuso físico y psicológico

La actriz estadounidense Keke Palmer, conocida por su actuación en series como True Jackson, VP y la cinta Nope!, solicitó una orden de restricción en contra de su expareja Darius Jackson, luego de argumentar que recibió abusos físicos y psicológicos durante y después de su relación.

Según reportó Page Six, la artista también busca la custodia total del hijo de ambos, Leo Jackson, quien tiene 8 meses.

Como evidencia, Palmer incluyó capturas de pantalla de las cámaras de seguridad de su casa, donde supuestamente se muestra a Jackson atacándola físicamente.

Estas imágenes son del pasado 5 de noviembre, fecha en la que el hombre presuntamente se balanceó en su contra, después de que ella rechazara que su hijo asistiera a un partido de futbol americano.

Keke Palmer y Darcius Jackson comenzaron su relación en el 2021 y terminaron en el 2023. (Instagram Keke Palmer e Instagram Darcius Jackson)

“En ese momento se abalanzó sobre mí, agarrándome el cuello y la cara. Me tiró hacia atrás sobre el sofá, me robó el teléfono de las manos y luego salió corriendo de la casa”, dicen las declaraciones de la artista en los documentos obtenidos por Page Six.

Otro hecho separado, que la actriz incluyó en el expediente, data de febrero del 2022, cuando aparentemente Jackson se enfureció luego de que ella le mostrara una foto en bikini.

“En el dormitorio, me tiró al suelo y me golpeó la cabeza de un lado a otro. A la mañana siguiente, él estaba parado al pie de las escaleras cerca de la puerta principal, gritándome mientras yo bajaba las escaleras”, afirmó la artista.

La relación entre Jackson y Palmer comenzó en el 2021. Sin embargo, se vio envuelta en una controversia en julio del 2023, luego de que el hombre hiciera un comentario público sobre la apariencia de la actriz, en tono de burla o humillación.

En una publicación que luego eliminó en Twitter (ahora X), el hombre reposteó una imagen de la artista bailando y dijo: “Es el atuendo... Eres una mamá”.