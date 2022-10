Joven epiléptica gana concurso de belleza y su perro de servicio recibió la corona

La intención de Alison Appleby al entrar al concurso Miss Dallas Teen USA 2022 era representar a las personas con discapacidad y pues pasarla bien durante el proceso. Fue criticada por quienes decían que una persona con epilepsia como ella no podía estar en un certamen de belleza, sin embargo, el desenlace de esta historia fue tan sorpresivo como emotivo.

A lo largo del concurso, esta joven, de 17 años, y oriunda de Texas, estuvo acompañada de Brady, un golden retriever que es entrenado como animal de servicio, y que le da acompañamiento cuando ella tiene episodios epilépticos.

El momento más tierno de la noche fue cuando Brady, un perro de servicio, fue coronado luego de que su dueña Allison Appleby ganara el Miss Dallas Teen USA 2022. Foto Instagram

E News informó sobre esta historia y replicó datos compartidos por la estación de televisión local KTEN, que detalló que Allison fue diagnosticada con epilepsia hace dos años y que Brady “la ayuda alertándola sobre las convulsiones que se avecinan. Actualmente está entrenando para poder ir a buscar su medicación”.

Tras ser coronada, la joven escribió en su Instagram: “Yo, ¿una princesa? ¡Cállate! En serio, todavía estoy en estado de shock. Soy oficialmente Miss Dallas Teen 2022. Asistí con la intención de divertirme y defender a otras niñas con discapacidades. ¡Ahora tengo la suerte de tener muchas más oportunidades para hacerlo!”, dijo.

El texto continúa con las palabras de la joven, quien fue juzgada por su condición de salud.

“Cuando me inscribí en este concurso, un extraño al azar me dijo ‘no puedes hacer eso, tienes un perro de servicio. ¡Las chicas del concurso no tienen discapacidades!’ ¡Bueno aquí estamos!”.

La imagen que acompañó el texto de la ganadora es una tierna fotografía en la que aparece ella junto a Brady, quien terminó protagonizando el momento más dulce de la velada cuando la reina saliente también le colocó una corona a él, quien en todo momento se portó muy bien.

Ahora, la miss y su coronado perrito volverán juntos en el Miss Texas Teen USA 2023, donde ella volverá a competir.