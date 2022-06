Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente; jurado le da la razón a ambos

Los actores y exesposos Amber Heard y Johnny Depp se difamaron mutuamente. Así lo determinó el jurado integrado por siete personas, quienes llegaron al veredicto este miércoles 1.° de junio tras tres días de deliberación en el juicio en el que las estrellas se enfrentaron por semanas y que el mundo siguió con morboso detalle.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación luego de que la intérprete de Mera en Aquaman publicara un artículo de opinión en The Washington Post en el 2018, en el que se refería a la violencia doméstica de la que supuestamente fue víctima. Si bien la publicación no mencionaba a Depp como tal, su polémico divorcio había estado en las noticias desde el 2016.

Dado que el jurado encontró a Amber responsable de los tres cargos de difamación, la actriz fue condenada a pagarle $15 millones en daños a su exesposo. Al mismo tiempo, el jurado concluyó que el abogado de Depp, Adam Waldman, sí difamó a Amber Heard. Por ello, la actriz recibirá $ 2 millones en daños compensatorios por parte del actor.

Johnny Depp y Amber Heard llevan rato de estar en guerra. Infobae.

El veredicto fue celebrado por el equipo legal de Depp en la sala; no así por la actriz y sus abogados.

En este juicio Depp, de 58 años, pedía $50 millones como indemnización; por su parte, Heard interpuso una contrademanda de $100 millones contra el artista, a causa de declaraciones de uno de los abogados del actor que dijo que el testimonio de la actriz era una farsa.

La estrella de Piratas del Caribe, quien fue representado por los abogados Ben Chew y Camille Vasquez, alegó que su exesposa arruinó su carrera y su reputación tras publicar el artículo de opinión.

El juicio que se desarrolló en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, arrancó el pasado lunes 11 de abril. La sede se explica porque ahí está la sede del The Washington Post.

Amber estuvo presente en la sala mientras se dio el veredicto junto a sus abogados Elaine Bredehoft y J. Benjamin Rottenborn. En tanto, Depp se ausentó pues se encuentra en Inglaterra.

Amber decepcionada

Tan solo minutos después de que se diera a conocer el veredicto, Amber Heard publicó en sus redes sociales un comunicado en el que se mostró insatisfecha con la resolución.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder, la influencia y la influencia desproporcionados de mi exmarido.

Además, calificó como un “retroceso” para las mujeres lo que “significa esta resolución”, que se dio a conocer a la 3 p. m. ET (1 p. m. hora Costa Rica).

“Retrocede el reloj a un momento en que una mujer que habló y habló públicamente podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, agrega.

Por ello, tomó la resolución como una derrota.

“Estoy triste porque perdí este caso, pero estoy aún más triste porque parece que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente”, finalizó su comunicado.

Johnny celebra

Mientras tanto, el actor celebró el fallo del jurado en el juicio.

“El jurado me devolvió la vida”, publicó Depp en un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales.

Y agregó: “Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de los más cercanos a mí y también, la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí cambió para siempre. Me hicieron acusaciones falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un interminable contenido de odio, aunque nunca se me presentaron cargos”.

Depp había dicho el pasado 19 de abril cuando rindió su testimonio que su intención con esta demanda era limpiar su nombre.

“Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos ya todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, añadió.

Noticia en desarrollo.