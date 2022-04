Johnny Depp y Amber Heard: una guía para entender cómo va el juicio y sus revelaciones

Entre mensajes impactantes, declaraciones de abuso y varios famosos involucrados, el juicio por difamación que entabló el actor Johnny Depp en contra de su exesposa Amber Heard llega este viernes 22 de abril a su día número 10.

Por el estrado han pasado varios testigos para dar sus declaraciones sobre la relación de los intérpretes, que en el 2015 se casaron, pero terminaron el matrimonio en el 2018 en medio de señalamientos de violencia doméstica tanto por parte de Heard como de Depp. El actual juicio es el segundo que lleva a la justicia a la pareja, ya que en el 2020 el artista demandó al diario británico The Sun también por difamación al describirlo en un artículo como “golpeador de esposas”. Ese proceso, como es conocido, lo perdió Depp.

Amber Heard y Johnny Depp se han visto las caras durante las dos semanas del juicio, que se lleva a cabo en Virginia, Estados Unidos. (AFP)

Este 2022 llevó de nuevo a los exesposos a presentarse frente a un jurado para esclarecer la denuncia que hizo Depp en contra de Heard, por la cual, según él, se acabó su carrera profesional. El juicio se realiza en una corte del estado de Virginia, en Estados Unidos, desde el 11 de abril. Se espera que entre los testigos se presenten los actores Paul Bettany, James Franco y el millonario empresario Elon Musk.

Depp está representado por los abogados Ben Chew y Camille Vasquez, mientras que la defensa de Heard está formada por Elaine Bredehoft y J. Benjamin Rottenborn.

En el primer día del juicio, los abogados presentaron sus declaraciones de apertura. Por parte del actor, acusaron a Heard de inventar abusos domésticos para promover su propia carrera como actriz. La defensa, en cambio, argumentó que Depp había abusado física, psicológica y sexualmente de Amber Heard.

En este juicio Depp pide $50 millones como indemnización; por su parte, Heard interpuso una contrademanda de $100 millones contra el artista.

A continuación hacemos un repaso con lo más importante que ha pasado durante el juicio, durante las dos primeras semanas.

Semana uno

“Viejo gordo”: Una de las primeras personas en testificar fue Christi Dembrowsky, hermana mayor del actor.

Entre sus declaraciones, Dembrowsky aseguró que Amber Heard se había referido a Depp como “viejo gordo” después de enterarse que la marca Dior quería trabajar con el actor en una campaña publicitaria.

Dembrowski confesó que se sintió “devastada” cuando su hermano menor decidió casarse con la actriz. “Estaba asustada, en realidad estaba devastada. De hecho, traté de convencerlo de que esperara un poco más”, contó.

La mujer, quien también trabajaba con Depp, narró que cuando el actor viajaba con su entonces esposa, ella debía reservar una habitación de hotel extra para su hermano en caso de que la pareja discutiera.

Los abogados de Heard, por su parte, cuestionaron a Dembrowski por el uso y abuso de drogas del actor y le presentaron mensajes de texto que ella le envió en febrero de 2014 instándolo a “dejar de beber”, “dejar la cocaína” y “dejar las pastillas”.

La hermana, además, ahondó en la crianza de Depp. Según ella, el actor sufrió abuso físico y emocional por parte de su madre.

Terapeuta: Laurel Anderson fue la terapeuta matrimonial de la pareja. Ella, en un video, dio a conocer que vio “un abuso mutuo” mientras trabajó con Heard y Depp durante 21 sesiones, en el 2015.

En una de las notas que la terapeuta había escrito durante una sesión, anotó que “él la golpea. Sin puño cerrado. Ella responde y comienza a pegarle por orgullo, porque su padre la golpeó”.

La terapeuta añadió que la actriz de Aquaman a veces iniciaba las peleas para “mantenerlo con ella”, porque “el abandono era su peor pesadilla”.

La especialista agregó que, en el 2016, en una sesión con Heard, vio moretones en la cara de la actriz. En esa oportunidad, ella dijo que Depp le había arrojado un teléfono y la golpeó durante una pelea.

“Era abusiva”: Kate James fue asistente personal de Heard y, en el juicio, la definió como una mujer “beligerante y abusiva”, además narró que Heard le había escupido y gritado, y le había enviado mensajes abusivos. También narró que, con frecuencia, la actriz tenía episodios maníacos y que muchas veces parecía estar intoxicada por el uso de drogas.

Sobre Depp dijo que era un hombre “pacífico, tranquilo y tímido. Un caballero sureño total”.

La trabajadora afirmó que nunca vio a la pareja discutiendo o en peleas físicas, además de que no notó evidencia de violencia doméstica. Recordó, además, que en el 2014 Heard le dijo que Johnny la había pateado y arrojado objetos durante un vuelo porque se sentía celoso, luego de que su pareja había filmado una escena romántica con el actor James Franco.

Drogas: Entre los últimos testimonios de la primera semana del juicio destacó el del doctor David Kepper, quien atendió a Depp por su dependencia de las drogas y el alcohol.

La participación del médico fue por medio de un video pregrabado que se presentó en el juicio. El doctor narró que, en varias ocasiones, desde que comenzó el tratamiento en 2014, Depp no había estado seguro en seguir con el proceso de desintoxicación.

También explicó que en el tiempo en que trabajó con el actor nunca vio violencia entre la pareja.

Segunda semana

Durante la segunda semana del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, el actor de 58 años subió al estrado para dar su testimonio y ser interrogado. (JIM LO SCALZO/AFP)

La segunda semana del juicio fue quizá la más importante en cuanto a declaraciones, ya que los abogados acusadores y los defensores tuvieron la oportunidad de cuestionar al propio Johnny Depp.

El testimonio del actor ha sido muy importante y revelador en cuanto a diferentes situaciones que se vivían puertas a dentro, en el hogar Depp-Heard.

Medicamentos: Durante su proceso de desintoxicación de las drogas, Depp recordó que su entonces esposa se negaba a darle los medicamentos que le había recetado el doctor para aliviar los síntomas de abstinencia. Depp narró, incluso, que llegó a suplicarle a Heard -de rodillas y llorando- que le diera las medicinas porque las necesitaba.

Dedo amputado: Uno de los puntos más llamativos fue cuando Depp contó cómo perdió la yema de uno de los dedos de su mano, luego de que Heard le lanzó dos botellas de vodka durante una pelea en Australia, en el 2015.

“Estaba furiosa. Estaba poseída. Fue subiendo y subiendo de tono y se convirtió en una locura: caos y violencia”, relató.

Materia fecal en la cama: Este hecho, como muchos otros, ya se había dado a conocerse en el anterior juicio, en Londres, pero volvió a tomar relevancia en este nuevo encuentro legal.

El actor habló de cuando encontró excremento humano en la cama que compartía con Heard, después de una pelea que tuvieron en abril del 2016.

Después de esa discusión, el artista añadió que no vio a Heard por aproximadamente un mes. En ese tiempo, él supo que ella estaba fuera de la ciudad y quiso ir a la mansión para recoger algunos objetos importantes para él, pero su seguridad le dijo que no era buen momento y le mostró una foto en el teléfono de las heces en el lado de la cama en que dormía el actor.

Los mensajes macabros: El jueves 22, durante la declaración de Depp, los abogados de su exesposa usaron como evidencia varios mensajes de texto que el actor había compartido con el también actor Paul Bettany (WandaVision), en los cuales imaginaban formas de matar a Amber.

“¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después, me follaré su cadáver quemado para asegurarme de que esté muerta”, había escrito Depp. Ante tal aseveración, Bettany respondió: “Debemos de estar seguros antes de declararla bruja”.

Dichos textos corresponden al año 2013, cuando Depp y Heard mantenían una relación, pero todavía no se habían casado.

Ese mismo día también se compartieron mensajes donde se confirmaba que Depp y el músico Marilyn Manson consumían drogas juntos.

Durante su testimonio, Johnny Depp contó cómo fue que perdió una parte de su dedo durante una pelea con Amber Heard. (EVELYN HOCKSTEIN/AFP)

Correos a Elton John: El jueves también se reveló una conversación por correo electrónico que Depp mantuvo con el músico británico Elton John, en el que el actor le cuenta que sus hijos amaban a Heard y que su exesposa, la actriz francesa Vanessa Paradis (madre de los hijos), era una extorsionadora que ponía a los muchachos en contra de él y su nueva pareja.

Audios: Otras revelaciones impactantes llegaron como prueba gracias a la reproducción de varios audios durante el juicio.

En una de las reproducciones se oye a Depp hablar de la pelea en Australia, donde perdió parte de su dedo. En la grabación se escucha decir al actor que quiere alejarse de la situación para reducir la intensidad y escapar de la pelea. También se oye a Heard instándolo a que deje de huir para resolver la disputa.

Otro audio revela que Heard admitió haber golpeado a su entonces esposo, pero ella afirma que no fue un puñetazo. “No recibiste un puñetazo; te golpeé. Lamento haberte golpeado así, pero no te di un puñetazo. No te golpeé. Te estaba golpeando. No sé cuál fue el movimiento real de mi mano. Pero estás bien. No te lastimé”, dijo la artista.

En otro mensaje se oye cuando Depp amenazó con cortarse con un cuchillo mientras Heard le rogaba que se detuviera.