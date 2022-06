Johnny Depp podría volver a ‘Piratas del Caribe’, se dice que el actor está en negociaciones con Disney

¿Será que Johhny Depp volverá a interpretar al querido Jack Sparrow? Según medios internacionales como Daily Mail hay una gran posibilidad, eso sí, esa oportunidad le costaría a Disney la suma de $300 millones.

El diario inglés, basado en el medio Poptopic, asegura que el intérprete estaría conversando con la compañía para reintegrarse a la saga Piratas del Caribe con la que alcanzó un gran éxito y cuya aparición como el Capitán Sparrow se dio por última vez en la película Dead Men Tell No Tales (2017).

Johnny Depp encarnó al querido capitán Jack Sparrow en las primeras cinco películas de la saga 'Piratas del Caribe'. (Peter Mountain)

Una fuente afirmó que Depp y Disney tuvieron un acercamiento después del veredicto que lo favoreció en el juicio que entabló contra Amber Heard, su exesposa. “Se comunicaron con el actor y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película de piratas o dos”, afirmó la fuente, que mencionan los medios.

La fuente agregó que el estudio está interesado en contar con Depp como Sparrow para una o dos películas más sobre los piratas, pero también que hay un proyecto para la plataforma digital Disney+, que estará basada en contar la historia de los primeros años de Jack Sparrow.

Cabe recordar que, durante el juicio contra Heard, Johnny había dicho que no volvería a trabajar con Disney después de que la compañía lo descartó para ser parte de la sexta entrega de Piratas del Caribe. En esa ocasión, Disney decidió no contar con el intérprete basados en el artículo que Heard publicó en The Washington Post, donde no lo mencionaba directamente, pero en el que quedó expuesto como un esposo abusador.