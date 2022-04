Johnny Depp llamó a su ex, Vanessa Paradis, “p*** extorsionista francesa” en email a Elton John

Amber Heard y Johnny Depp se han enfrentado durante las dos semanas del juicio en Virginia. (AFP)

Desde hace varios lustros se sabe el fuerte vínculo de amistad entre el actor Johnny Depp y el cantante británico Elton John, a quien Depp le ha agradecido en diversas entrevistas su intervención para salir del “infierno” del alcoholismo.

Este viernes trascendió, en el incendiario juicio por difamación que sostienen Depp y su hoy (tercera) exesposa, Amber Heard, en el que se han ventilado detalles dignos de un grotesco guion de película, solo que en este caso, nunca mejor dicho, la realidad supera la ficción.

De acuerdo con crónicas publicadas por diversos medios como The New York Post o Independent, en su versión en español, los abogados de la protagonista de Aquaman se anotaron un hit al revelar el grueso contenido de un correo electrónico que Depp le envió a Elton John en el 2013, cuando ya estaba divorciado de Vanessa Paradis y comenzaba su noviazgo con Amber Heard, a quien desposó en el 2015. Duraron tres años antes de divorciarse, en el 2018, en medio de una cruenta gresca de dimes y diretes que culminaron en el incendiario juicio que protagonizan desde el 11 de abril en un juzgado de Virginia, en Estados Unidos.

Si bien el actor fue quien interpuso la demanda contra Amber por supuesta difamación en una entrevista publicada en The Washington Post, sobran los analistas que opinan que ambos han perdido hasta ahora, pues día tras día trascienden acusaciones cruzadas de fuertes agresiones de todo sentido, el uno contra el otro.

En el caso más reciente, el del contenido del correo electrónico a Elton John, se lee cómo Johnny Depp se quejaba con el cantante sobre actitudes de su exesposa, Paradis, madre de sus dos hijos (Lily Rose y John Christopher, hoy de 22 y 20 años) con fuertes epítetos. “La llamó p*** extorsionista francesa”, para luego desahogarse en el mismo escrito en el que compartió su disgusto con Paradis, de 49 años y quien fue su pareja desde 1998 hasta 2012.

“Depp le escribió a Sir Elton sobre los problemas de salud de su madre (Betty Sue Palmer falleció más tarde en 2016) para luego agregar que sus hijos se habían “enamorado perdidamente” de Heard y que Paradis intentaría “lavarles el cerebro” a sus hijos para estar en contra de Amber.

Las acusaciones por supuestas agresiones contra su hoy exesposa le han costado a Johnny Depp la otrora opulencia de su carrera. AFP (JIM LO SCALZO/AFP)

“En el otro lado de la moneda… mis hijos se han enamorado perdidamente de Amber (mi chica) y esa presión sobre mis hombros se ha ido”, escribió Depp, en referencia a Paradise. “Ella (Amber) es diferente a la p*** extorsionista francesa que intenta lavarles el cerebro contra ella... lo cual, estoy seguro, es inminente”.

Como es fácilmente deducible, los abogados de Heard le sacaron provecho al email y trataron de poner en evidencia la conflictiva y contradictoria personalidad de Depp, quien se concentró en hablar sobre las razones de su confianza con Elton John. “Elton era un querido amigo que ha estado sobrio durante 40 años… Tuvimos [una] discusión y él quería que yo estuviera limpio, sobrio”, explicó Depp en el tribunal.

Agregó que bebió mucho después de su separación de Paradis en 2012. Luego, Depp y Heard se conocerían en el set de The Rum Diary, en 2011. Cuatro años después eran marido y mujer. Hoy son los enemigos públicos número uno de Hollywood, al menos desde que se han venido decantando las barbaridades que cuentan uno sobre el otro.

En su artículo de opinión de 2018, el cual a la postre decantaría el mediático y dramático juicio en ciernes, Heard escribió en un fragmento: “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Por ahora, el conflicto ha tomado dimensiones extraordinarias, al punto de que se ha convertido en el centro de atención no solo de publicaciones relacionadas con el arte y el espectáculo, sino con respetados medios de todo el mundo.