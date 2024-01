Jennifer López muestra su pasado matrimonial en su nuevo video

El 10 de enero, la destacada artista Jennifer López hizo su retorno al escenario musical con el lanzamiento del video musical Can’t Get Enough, el primer sencillo de su nuevo álbum This Is Me... Now donde muestra su pasado amoroso.

El video, que ya acumuló más de 811 mil reproducciones, sorprendió al mostrar a JLo vestida de novia en varias ocasiones, reflejando así las múltiples bodas que celebró en su vida antes de comprometerse con Ben Affleck.

Aparentemente, tal como indican dos amigos de la novia durante la primera ceremonia en el video, la protagonista opta por unirse en matrimonio en diversas ocasiones, lo que incorpora un matiz cinematográfico y musical a la producción.

Dirigido por Dave Meyers, el video presenta a Jennifer López luciendo vestidos con aberturas, brillos y volumen, elementos que se apartan ligeramente de los estilos que suele usar, como el que mostró la noche de los Golden Globes 2024 el 7 de enero, según la revista People en español.

El primer vestido, con aberturas en forma de corazón estratégicamente ubicadas, es un elegante traje del diseñador de modas Ralph Lauren.

Uno de los pretendientes en el video es Derek Hough, un reconocido bailarín estadounidense con quien López demuestra sus habilidades en complicadas coreografías.

El video parece ser una sutil burla de los matrimonios fallidos de López, ya que, según la revista previamente citada, los invitados dentro del clip hacen apuestas sobre la duración de cada unión.

Al final, la artista, ataviada con un suéter de la marca Gucci, escucha comentarios como “No escucha”, “piensa que soy su empleado” y “está constantemente a la defensiva”. La leyenda “continuará” aparece al cierre del video, dejando la puerta abierta a futuras canciones relacionadas.

Jennifer López contrajo matrimonio en tres ocasiones con distintas celebridades : la primera con Ojani Noa en 1997, seguida por Cris Judd en 2001 y, finalmente, Marc Anthony en 2004. Sin embargo, ninguno de estos enlaces culminó en un final feliz.

En el 2022, la destacada artista fue protagonista de uno de los romances más mediáticos de Hollywood, que terminó con su unión en matrimonio con Ben Affleck.