Jennifer López comparte fotos inéditas de su boda con Ben Affleck

Nuevas fotografías corresponden a la boda de agosto entre Jennifer López y Ben Affleck. (On The JLo)

La cantante y actriz, Jennifer López, considera que el 2022 es “uno de los mejores años de su vida”, pues esa fue la descripción que dio cuando compartió unas fotos nunca antes vistas de su boda con el actor Ben Affleck.

López tuvo dos bodas con quien también fue su novio en el 2002: una en julio, en Las Vegas, y otra en agosto, en Georgia. Las nuevas fotografías corresponden a la celebración de agosto.

En las fotos, que forman parte de un video que resume su 2022, destaca el lujoso vestido de Ralph Lauren y el esmoquin blanco que vistieron la pareja el día de la ceremonia. “Uno de los mejores años. No puedo esperar a todo lo que vendrá el próximo año”, escribió la artista.

Jennifer López revela su secreto para atraer buena suerte

Por otro lado, la cantante también habló de la boda en su blog y narró a sus fanáticos cómo vivió uno de los momentos más felices de su vida. “Cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo mucho sentido y parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca”, escribió.

De acuerdo con el escrito, López sanó “unas viejas heridas del pasado” y todo salió mucho mejor de lo planeado, esto porque “había llovido al atardecer todos los días de esa semana y todos estaban preocupados por la probabilidad de truenos y relámpagos”.

No obstante, según su relato, la cantante no sintió ninguna angustia por su celebración, de hecho comentó que toda la semana se sientió tranquila y con certeza de que “todo estaba en manos de Dios”.

“Hace años, no teníamos idea de que el camino por recorrer significaría navegar por tantos laberintos y traer tantas sorpresas, bendiciones y delicias”, escribió López, quien aseguró que esa boda fue “uno de los más perfectos de nuestras vidas”. Finalmente, la actriz les deseó a todos sus seguidores “el mismo tipo de felicidad”.

Lo cierto es que el amor que la artista siente por su nuevo esposo no pasa desapercibido, ya que es muy usual que la cantante comparta fotos o videos junto a Affleck. Incluso, cuando se separaron, hace 19 años, la artista hasta llegó a sentir depresión .

“Sinceramente, sentí que iba a morir. Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no pude hacerlo bien”, reveló López, durante una entrevista en el programa The Zane Lowe Show.

