Jennifer López revela su secreto para atraer buena suerte

Con la Navidad y el Año Nuevo, cientos de famosos alrededor del mundo aprovechan para compartir con sus seguidores el cómo celebran tan populares fiestas. Desde Mick Jagger con sus mascotas, hasta Elsa Pataky y Chris Hermworth armando el arbolito de Navidad, varios artistas le mostraron al mundo sus mejores vestidos, costumbres y creencias en cuanto a las fiestas de fin de año.

Entre ellos también está la cantante, empresaria y actriz Jennifer López, quien publicó en Instagram un carrusel de fotos deseándole a sus 230 millones de seguidores una muy feliz Navidad.

Con un vestido azul estampado con moños rojos, mangas color crema y unos tacones color cereza, la mujer de 53 años lució su atuendo parada frente a su árbol de Navidad, el cual, llamó mucho la atención por los curiosos animales que había en él.

Resulta que, según un comunicado oficial compartido por la artista en su página, se tratan de pequeños colibríes de colores, los cuales, según ella, representan a los mensajeros del amor. “Me gusta crear un tema para cada día festivo”, escribió en su boletín, al momento de explicar por qué había tantas aves en su arbolito.

“Para mí, los colibríes son mensajeros del amor. Son las aves más rápidas, pero siempre tienen tiempo de detenerse, comer algo dulce y oler las rosas. Yo me identifico con ellos, pero más que nada, cada vez que veo uno siento que es una señal de Dios de que todo va a estar bien”, agregó, además de explicar, que por eso mismo había una canción titulada Hummingbird (Colibrí) en su nuevo álbum This Is Me... Now.

“Este año decidí que el colibrí sería un tema perfecto. ¡Hemos mezclado familias, duplicado la gente, duplicado la diversión, duplicado el amor, duplicado los regalos y triplicado el caos!”, escribió orgullosa. Cabe resaltar que la intérprete de On The Floor ocupó varios titulares en diferentes medios de comunicación a lo largo del año, debido a su matrimonio con el actor y productor de cine Ben Affleck a principios de año.

Por otro lado, en otra imagen agregada al boletín, López mostró algunos de los regalos que recibió en la fiesta navideña que organizó junto a su esposo, la cual se llevó a cabo en su casa en Los Ángeles. Asistieron varias celebridades, incluidas Kim Kardashian, Billie Eilish y Doja Cat.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.