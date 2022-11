Jennifer Aniston y las fuertes revelaciones sobre Brad Pitt, ‘Friends’ y su intento desesperado por ser mamá

A sus 53 años, Jennifer Aniston ha dejado claro que no tiene nada que esconder. En una reciente entrevista con la revista estadounidense Allure hizo fuertes revelaciones de temas que por años ha evadido o simplemente ignorado.

Su odio por las redes sociales, sus problemas familiares, sus divorcios y la amarga infertilidad que le impidió convertirse en madre fueron parte de los temas a los que la querida actriz norteamericana accedió a contestar a la revista especializada.

Estas son algunas de las declaraciones más fuertes que hizo la famosa intérprete de Rachel Green en Friends.

Actualmente, Jennifer Aniston tiene 53 años. (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Infertilidad Copiado!

Jennier Aniston abrió su corazón para hablar de un tema que por años ha sido objeto de comentarios: su maternidad.

Siempre se ha especulado de por qué Jennifer no tuvo hijos: porque no quería, porque priorizaba su carrera, porque no podía... la realidad es que sí quería pero nunca lo logró.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí. Hubo años y años de especulación... Fue realmente difícil. Estaba pasando por un proceso de Fertilización In Vitro, bebiendo tés chinos, hacía lo que fuera. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor.’ Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy”, comentó.

“Diría que a mis 30 o 40 años, pasé por cosas realmente difíciles, y si no fuera por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Es por eso que tengo tanta gratitud por todas esas cosas de mierda. De lo contrario, me habría quedado atrapada siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa, tan insegura de quién era”, agregó.

Sobre Brad Pitt, quien fuera su esposo en aquel entonces, dijo que fue mentira que él la dejó por el motivo de que ella “no le daría un hijo”.

“No tengo nada que esconder en este momento”, contó.

Redes sociales Copiado!

Jennifer Aniston se unió a Instagram hace aproximadamente tres años, sin embargo, en la revista con Allure confesó que odia las redes sociales y que solo hubo un motivo que la motivó a ser parte de este mundo.

“Estoy muy contenta de que hayamos tenido la experiencia de crecer, ser una adolescente y tener 20 años sin las redes sociales. Internet tiene grandes intenciones ¿verdad?: Conectar a la gente socialmente por medio de redes sociales. Esto ha provocado que las jóvenes se comparen y se desesperen. Muestra cómo se sienten con ellas mismas”, afirmó.

Sin embargo, la actriz quería lanzar LolaVie -una línea para el cuidado del cabello- y las redes sociales eran grandes aliadas para promocionar sus productos.

“No soy buena en eso. Es una tortura para mí. La razón por la que fui a Instagram fue para lanzar esta línea. Luego llegó la pandemia y no lanzamos. Así que estaba atrapado en Instagram. No surge de forma natural”, reveló.

Familia Copiado!

Jennifer Aniston mantuvo una relación tensa por años con su madre, la actriz Nancy Dow, quien falleció en el 2016.

En entrevistas anteriores, la actriz había revelado que su mamá la presionó mucho durante su infancia y adolescencia para alcanzar la fama, principalmente relacionado al aspecto físico. Esto provocó que Aniston desarrollara problemas de autoestima y personalidad.

Además, añadió que la separación de sus padres la “arruinó”.

Jennifer Aniston interpretó a Rachel Green en 'Friends'.

A pesar de todo Aniston afirmó: “Perdoné a mi mamá. Perdoné a mi padre. He perdonado a mi familia”.

“Es tóxico tener ese resentimiento, esa ira. Recuerdo haber dicho: ‘Gracias por mostrarme lo que nunca quiero ser’. Así que a eso me refiero con dejar de lado las cosas más oscuras que suceden en nuestras vidas, los momentos no tan felices y tratar de encontrar lugares para honrarlos por lo que nos han dado”, aseguró.

Friends Copiado!

Cuando llegó a Friends, Jennifer ya tenía bastante experiencia en el medio artístico, sin embargo, fue la afamada comedia de NBC que la catapultó a la fama.

Friends estuvo al aire por una década, es decir, de 1994 hasta el 2004. Aniston llegó a la afamada producción cuando tenía 25 años y compartió créditos con los actores Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

“Hay gente que dice que ver Friends los ha salvado durante el diagnóstico de cáncer, hay mucha gente agradecida”, dijo.

Además, la actriz añadió que en esa serie era todo muy bonito porque no “había iPhones. Son solo personas hablando entre sí”; y añadió que: “Ya nadie habla entre sí”.

Volverse a casar Copiado!

Jennifer Aniston estuvo casada en dos ocasiones. Primero encontró el amor en el actor Brad Pitt, con quien se casó en el año 2000, pero luego se separó en el 2005.

Una década después, en el 2015, la intérprete volvió a subir al altar, esta vez para unir su vida a la de Justin Theroux, sin embargo, el amor duró solamente dos años. Se divorciaron en el 2017.

Ahora, Jennifer no piensa en volver a casarse, pero sí en encontrar una pareja con quien compartir el día a día, según confesó a la revista.

“Nunca digas nunca, pero no tengo ningún interés. Me encantaría una relación. ¿Quién sabe? Hay momentos en los que quiero arrastrarme como una pelota y decir: ‘Necesito apoyo’. Sería maravilloso volver a casa y caer en los brazos de alguien y decir: ‘Ese fue un día difícil’”, detalló.