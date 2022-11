Jennifer Aniston revela que intentó todo para ser mamá, menos congelar sus óvulos

Jennifer Aniston sí buscó embarazarse, lo hizo durante muchos años e intentó de todo, pero simplemente no pudo, y aunque fue doloroso en su momento, la actriz de 53 años se siente completa y feliz con la mujer en la que se convirtió.

Mientras los medios cuestionaban si para la protagonista de Amigos con dinero era más importante su carrera actoral que convertirse en madre, Aniston intentaba por todos los medios que llegara un bebé a su vida, así lo contó a la revista Allure.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés. Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil”, expresó. La fecundación in vitro fue una de las opciones para la actriz, además de beber tés chinos o cualquier consejo que le dieran, y admite que nadie le aconsejó a tiempo que congelara sus óvulos, lo cual hubiera agradecido.

“Estaba pasando por una fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas”, reflexionó.

Aniston recordó cómo fue “crucificada mediáticamente” tras su separación con Brad Pitt, se decía de todo sobre los motivos; ellos se flecharon y dejaron a sus respectivas parejas, Tate Donovan y Gwyneth Paltrow, y vivieron una larga historia de amor que terminó en boda en julio del año 2000.

Se consideraba una pareja idílica hasta que en el 2005 el actor anunció su divorcio, tras conocer a Angelina Jolie durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith. Aniston recuerda que en esa etapa se dijeron mentiras sobre que el motivo de la separación habría sido por su ausencia de embrazo: “Fueron mentiras absolutas”.

Sin ser mamá es feliz

Aunque en su momento Aniston hizo todo lo posible para quedar embarazada, es una mujer feliz que valora su presente, pero critica a la sociedad que presiona a las mujeres para que se conviertan en madres.

“La deshumanización y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo e inquietante. La forma en que me retratan los medios de comunicación es simplemente un reflejo de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, en comparación con un estándar distorsionado de belleza”, consideró.

Aniston estuvo pensando en la maternidas durante una década, cuando tenía entre 30 y 40 años; ahora a sus 53, la tranquiliza saber que ya lo intentó todo y que el momento de tener un bebé ya pasó. “Aquí estoy hoy. El barco ha zarpado. De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más ‘¿Puedo?’ Ya no tengo que pensar en eso”.

