Jamie Lee Curtis felicita a Karol G por crear conciencia sobre abusos digitales

La actriz, productora cinematográfica y activista Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar, felicitó en sus redes sociales a la cantante colombiana Karol G por su defensa sobre la creatividad humana, frente a lo que ocurre con la inteligencia artificial y los abusos desmedidos de las herramientas digitales.

“Estoy tan feliz de que @karolg esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo. Hay algunas personas que hablan mucho como @_justinebateman_ y @andiemacdowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mierda”, escribió la actriz en sus redes.

El mensaje de respaldo de Lee Curtis se produjo, luego de que Karol G se quejó por una portada de la revista GQ que le cambió su aspecto con técnicas digitales.

LEA MÁS: Karol G explota contra revista que editó su rostro y cuerpo en foto de portada

La artista le otorgó una entrevista a Paula Mejía y fue fotografiada por Donna Trope, pero la sesión fue ampliamente criticada en redes sociales. La propia Karol G se pronunció afirmando que no estaba de acuerdo con la edición hecha sobre las imágenes.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, manifestó la intérprete de Tus gafitas.

La cantante enfatizó lo feliz que la hizo ser parte de la revista, pero también aclaró que nunca estuvo de acuerdo con las ediciones y “no hicieron nada al respecto”: “Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios” reflexionó.

